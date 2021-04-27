Дисквалификация остается в силе. Ястремской запрещено играть

Окончательного решения по срокам дисквалификации все еще нет

  • 27.04.2021 17:52
  • 1823 просмотра
  • 11 комментариев
Дисквалификация остается в силе. Ястремской запрещено играть
© Getty Images/Global Images Ukraine

Независимый трибунал ITF отказал украинской теннисистке Даяне Ястремской, которая требовала отменить временную дисквалификацию.

Это уже второй отказ Ястремской. Ранее ей отказали в Спортивном арбитражном суде.

7 января Ястремская была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга, однако окончательного решения по срокам наказания еще нет и теннисистка хотела, чтобы ее допустили к турнирам до вынесения финального вердикта.

Даяна остается дисквалифицированной на неопределенное время и вынуждена ждать решение ITF по срокам дисквалификации.

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Источник — ITF

(10 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 18:20
    0
    Вадім Рубік, 27.04.2021 18:04
    Докази де?? Це я про допінг.. Чи кацапа менше власних дісквалів і допінг системи в країні.. Боти мокшанські
    WADA это американская организация и подозревать в закулисных играх против украинцев глупо. А допинга и среди наших спортсменов хватает. Взять только тяжелую атлетику где по допинговым наказаниям мы в группе лидеров за что нам разрешили выставить на Олимпиаде только 2 мужчин и 2 девушек-спортсменов.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 18:13
    0
    Володимир Максименко, 27.04.2021 18:04
    Пора уже визначитись ITF ,уже 4 місяці .
    У них есть время. Пока Ястремская не дисквалифицирована официально, а отстранена. Но дисквалификация будет и все это понимают. Потому что если бы дисквалификация была под вопросом спортсмену бы дали возможность играть до вынесения решения. Сейчас же продолжается расследование чтобы определить срок дисквалификации. И при самом благоприятном сценарии это будет 2 года. Естественно считать их будут со времени отстранения спортсмена от соревнований. Но если найдут доказательство что она принимала допинг намеренно то срок дисвалификации будет еще больше.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 18:12
    +1
    А не заянулось ли вынесение вердикта? В чем проблема? Там что мильон теннисисток подозреваются? Скорее всего получит 2 года дисквы!
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    axylinam
    online
      axylinam, 27.04.2021 18:10
    0
    Эти теннисные бюрократы что то долго тянут и не обьявляют о сроках дисквалификации-садизм какой то по отношению к Ястремской
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 27.04.2021 18:10
    0
    Володимир Максименко, 27.04.2021 18:04
    Пора уже визначитись ITF ,уже 4 місяці .
    Згідний. Це якась люта фігня. Стільки часу мурижити людину.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:10
    0
    Вадім Рубік, 27.04.2021 18:04
    Докази де?? Це я про допінг.. Чи кацапа менше власних дісквалів і допінг системи в країні.. Боти мокшанські
    Йолоп, йди в сраку !!!, включи свої зазомбовані мізки !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.04.2021 18:05
    +3
    Ще і фотку вліпили на новину таку, що мама негорюй))
    Ссылка
    Володимир Максименко
    online
      Володимир Максименко, 27.04.2021 18:05
    0
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.04.2021 18:04
    -3
    futbolboss, 27.04.2021 17:59
    Допинг нефиг жрать !!!
    Докази де?? Це я про допінг.. Чи кацапа менше власних дісквалів і допінг системи в країні.. Боти мокшанські
    Ссылка
    Володимир Максименко
    online
      Володимир Максименко, 27.04.2021 18:04
    -1
    Пора уже визначитись ITF ,уже 4 місяці .
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 17:59
    -3
    Допинг нефиг жрать !!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 27.04.2021 18:05
    +3
    Ще і фотку вліпили на новину таку, що мама негорюй))
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 18:12
    +1
    А не заянулось ли вынесение вердикта? В чем проблема? Там что мильон теннисисток подозреваются? Скорее всего получит 2 года дисквы!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 18:20
    0
    Вадім Рубік, 27.04.2021 18:04
    Докази де?? Це я про допінг.. Чи кацапа менше власних дісквалів і допінг системи в країні.. Боти мокшанські
    WADA это американская организация и подозревать в закулисных играх против украинцев глупо. А допинга и среди наших спортсменов хватает. Взять только тяжелую атлетику где по допинговым наказаниям мы в группе лидеров за что нам разрешили выставить на Олимпиаде только 2 мужчин и 2 девушек-спортсменов.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2021 18:13
    0
    Володимир Максименко, 27.04.2021 18:04
    Пора уже визначитись ITF ,уже 4 місяці .
    У них есть время. Пока Ястремская не дисквалифицирована официально, а отстранена. Но дисквалификация будет и все это понимают. Потому что если бы дисквалификация была под вопросом спортсмену бы дали возможность играть до вынесения решения. Сейчас же продолжается расследование чтобы определить срок дисквалификации. И при самом благоприятном сценарии это будет 2 года. Естественно считать их будут со времени отстранения спортсмена от соревнований. Но если найдут доказательство что она принимала допинг намеренно то срок дисвалификации будет еще больше.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.04.2021 18:10
    0
    Эти теннисные бюрократы что то долго тянут и не обьявляют о сроках дисквалификации-садизм какой то по отношению к Ястремской
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 27.04.2021 18:10
    0
    Володимир Максименко, 27.04.2021 18:04
    Пора уже визначитись ITF ,уже 4 місяці .
    Згідний. Це якась люта фігня. Стільки часу мурижити людину.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:10
    0
    Вадім Рубік, 27.04.2021 18:04
    Докази де?? Це я про допінг.. Чи кацапа менше власних дісквалів і допінг системи в країні.. Боти мокшанські
    Йолоп, йди в сраку !!!, включи свої зазомбовані мізки !
    Ссылка
    Володимир Максименко
    online
      Володимир Максименко, 27.04.2021 18:05
    0
    Ссылка
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