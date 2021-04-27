Дисквалификация остается в силе. Ястремской запрещено играть

Независимый трибунал ITF отказал украинской теннисистке Даяне Ястремской, которая требовала отменить временную дисквалификацию.
Это уже второй отказ Ястремской. Ранее ей отказали в Спортивном арбитражном суде.
7 января Ястремская была дисквалифицирована по подозрению в употреблении допинга, однако окончательного решения по срокам наказания еще нет и теннисистка хотела, чтобы ее допустили к турнирам до вынесения финального вердикта.
Даяна остается дисквалифицированной на неопределенное время и вынуждена ждать решение ITF по срокам дисквалификации.
Источник — ITF
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