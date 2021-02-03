Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской

CAS отклонил апелляцию украинки

  • 03.02.2021 17:15
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  • 2 комментария
Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской
© Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о временном отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от выступлений на соревнованиях из-за положительного теста на допинг. Украинка добивалась права выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года.
 
CAS отклонил апелляцию украинки. Это означает, что временное отстранение Ястремской сохраняется, на Australian Open она точно не сыграет.
 
Окончательно решение по «допинговому» делу примет ITF. Оно также может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, 24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который содержал метаболит местеролона. 22-го декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований

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Источник — Официальный сайт CAS

(8 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 03.02.2021 18:16
    +1
    До кінця кар'єри впаяти дискваліфікацію, тоді б менше допінг жерла б!
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    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 17:26
    +1
    очикувано.
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    Cherevik22
      Cherevik22, 03.02.2021 18:16
    +1
    До кінця кар'єри впаяти дискваліфікацію, тоді б менше допінг жерла б!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 17:26
    +1
    очикувано.
    Ссылка
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