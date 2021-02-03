Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о временном отстранении украинской теннисистки Даяны Ястремской от выступлений на соревнованиях из-за положительного теста на допинг. Украинка добивалась права выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года.



CAS отклонил апелляцию украинки. Это означает, что временное отстранение Ястремской сохраняется, на Australian Open она точно не сыграет.



Окончательно решение по «допинговому» делу примет ITF. Оно также может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, 24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который содержал метаболит местеролона. 22-го декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований.