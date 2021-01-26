Идет до конца! Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Стороны договорились об ускоренной процедуре, окончательное решение будет принято до 3 февраля

  • 26.01.2021 19:20
  • 1764 просмотра
  • 3 комментария
Идет до конца! Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд
© WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) против Международной федерации тенниса (ITF). Теннисистка сделала это в связи с решением Независимого трибунала ITF от 22 января 2021 года, который отклонил ходатайство теннисистки об отмене ее временного отстранения от выступлений из-за положительного теста на допинг.

В своем обращении в CAS 20-летняя украинка добивается отмены оспариваемого решения и снятия временной дисквалификации, чтобы иметь возможность участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года. Сообщается, что стороны договорились об ускоренной процедуре, окончательное решение будет принято до 3 февраля.

Напомним, 24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который содержал метаболит местеролона. 22-го декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Официальный сайт CAS

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.01.2021 20:35
    +1
    если она так уверена,то значит ITF дала маху и победа будет за нами
    Ссылка
    Иван Панин
    online
      Иван Панин, 26.01.2021 19:50
    +7
    axylinam, 26.01.2021 19:26
    Решила плюнуть против ветра,слегка мутная история с Ястремской
    А ты в теме, что так резко делаешь крутой поворот, может и занести...В начале вкурись, потом вставь свои шесть копеек.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.01.2021 19:26
    -7
    Решила плюнуть против ветра,слегка мутная история с Ястремской
    Ссылка
    Иван Панин
    online
      Иван Панин, 26.01.2021 19:50
    +7
    axylinam, 26.01.2021 19:26
    Решила плюнуть против ветра,слегка мутная история с Ястремской
    А ты в теме, что так резко делаешь крутой поворот, может и занести...В начале вкурись, потом вставь свои шесть копеек.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.01.2021 20:35
    +1
    если она так уверена,то значит ITF дала маху и победа будет за нами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности