Идет до конца! Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) против Международной федерации тенниса (ITF). Теннисистка сделала это в связи с решением Независимого трибунала ITF от 22 января 2021 года, который отклонил ходатайство теннисистки об отмене ее временного отстранения от выступлений из-за положительного теста на допинг.

В своем обращении в CAS 20-летняя украинка добивается отмены оспариваемого решения и снятия временной дисквалификации, чтобы иметь возможность участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года. Сообщается, что стороны договорились об ускоренной процедуре, окончательное решение будет принято до 3 февраля.

Напомним, 24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который содержал метаболит местеролона. 22-го декабря Даяне было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований.