Ястремская отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от участия в соревнованиях до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в использовании допинга.
24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Монреале. Было обнаружено, что в нем содержится метаболит местеролона. Местеролон входит в список запретов ВАДА 2020-го года (анаболические агенты).
22-го декабря 2020-го года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, а именно наличие запрещенной субстанции в пробе игрока. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований. Украинская теннисистка может обратиться к Председателю Независимого Трибунала, созванного для слушания ее дела, чтобы оспорить временное отстранение, но она не воспользовалась этим правом.
На текущий момент Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA, имея в активе 1925 очков.
Ястремская заявила, что она «поражена и шокирована» этой новостью, добавив, что никогда не принимала запрещенные препараты. Спортсменка отметила, что намерена очистить свое имя.
Отметим, что с 12-го декабря временно отстранена от выступлений и 23-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина, которая в июне получила польский паспорт.
Ранее сообщалось о том, что 27-летний украинский гимнаст Олег Верняев получил временное отстранение от соревнований. Причины такого решения не называются.
Источник — ITF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А вот за указание нарушения правил можно получить бан
Интересная политика
Адміни чекніть її сторіс в Інстаграм, вона опублікувала звернення (менше години назад).
"....However, i am currently working with my team and you can be assured that i am absolutely determined to do everything to clear my name."
Ну в 20 лет мозги то уже должны быть
Печень она не железная
По теме: не могу понять, каки преимущества мог дать тот препарат, она и так шо лошадь мощная как теннисистка была?Ей шо то из психотропных не помешало, ну и умишка чуть больше тоже не помешало б. Не удивлюсь если Костючка и Свитолина тоже время от времени поджевуют
А кто ей вообще предложил его принимать?
-------
Особые указания
Местеролон применяют только у мужчин.
Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
------
Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
Когда можно продолжать тренировку сверх возможностей. Когда без них остановился бы
Но печень убивает нахрен, и сердце тоже
Источник: https://compendium.com.ua/akt/77/3009/mesterolonum/
А кто ей вообще предложил его принимать?
-------
Особые указания
Местеролон применяют только у мужчин.
Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
------
Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
Спорт это социальный лифт и с его помощью можно пару поколений обеспечить, но как обычно, думается задним местом.
Ну в 20 лет мозги то уже должны быть
Печень она не железная
Спорт это социальный лифт и с его помощью можно пару поколений обеспечить, но как обычно, думается задним местом.
А вот за указание нарушения правил можно получить бан
Интересная политика
А кто ей вообще предложил его принимать?
-------
Особые указания
Местеролон применяют только у мужчин.
Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
------
Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
Адміни чекніть її сторіс в Інстаграм, вона опублікувала звернення (менше години назад).
"....However, i am currently working with my team and you can be assured that i am absolutely determined to do everything to clear my name."
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.