Ястремская отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

В анализах украинской теннисистки было обнаружено запрещенное вещество

  • 07.01.2021 17:20
  • 5884 просмотра
  • 25 комментариев
Ястремская отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
© Instagram. Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от участия в соревнованиях до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в использовании допинга.

24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Монреале. Было обнаружено, что в нем содержится метаболит местеролона. Местеролон входит в список запретов ВАДА 2020-го года (анаболические агенты).

22-го декабря 2020-го года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, а именно наличие запрещенной субстанции в пробе игрока. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований. Украинская теннисистка может обратиться к Председателю Независимого Трибунала, созванного для слушания ее дела, чтобы оспорить временное отстранение, но она не воспользовалась этим правом.

На текущий момент Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA, имея в активе 1925 очков.

Ястремская заявила, что она «поражена и шокирована» этой новостью, добавив, что никогда не принимала запрещенные препараты. Спортсменка отметила, что намерена очистить свое имя.

Отметим, что с 12-го декабря временно отстранена от выступлений и 23-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина, которая в июне получила польский паспорт.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний украинский гимнаст Олег Верняев получил временное отстранение от соревнований. Причины такого решения не называются.

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Источник — ITF

(30 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 07.01.2021 18:53
    0
    Теперь можно сосредоточиться на новых селфи в купальнике. Инстаграм будет гудеть.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.01.2021 18:49
    +1
    Что интересно - максика тут держат, хотя он нарушает все правила
    А вот за указание нарушения правил можно получить бан
    Интересная политика
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.01.2021 18:48
    +1
    "Поражена и шокирована", но оспаривать не стала. И как теперь спасать своё честное имя?
    Ссылка
    Вадим Рубик
    online
      Вадим Рубик, 07.01.2021 18:46
    +1
    pricolist, 07.01.2021 17:44
    Обалдеть. То Верняев, теперь Ястремска. Печаль
    В Верняєва гети не те.. В нього підозра, а не препарат... Плюс в нього операцій ьагато було в нього є TVE
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.01.2021 18:41
    +2
    Тепер вибір між тенісом та співами став ще очевиднішим.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 18:08
    +1
    Если честно,я не удивлён,Ястремской редко хватало сил на третий сет,почти три года никакого прогресса не было,может семейка решила рискнуть,новость конечно отвратительная,посмотрим может утрясётся как нибудь
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 07.01.2021 18:07
    0
    Даяна тримайся!!!
    Адміни чекніть її сторіс в Інстаграм, вона опублікувала звернення (менше години назад).
    "....However, i am currently working with my team and you can be assured that i am absolutely determined to do everything to clear my name."
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 07.01.2021 18:06
    +4
    Я конечно не буду защищать Верняева и Ястремскую, но япроекрасно помню как проба А Семеренко в 2014 была с допингом, а проба Б оказалась чистой, просто потому что хранилась в другом месте!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.01.2021 18:02
    +1
    Что-то не то сьела, теперь будет на диете.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 18:00
    +1
    #sAshA 202, 07.01.2021 17:58
    ЯК ДУМАЄТЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ?
    Чому ні?
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 07.01.2021 18:00
    -5
    Олег Мандрівник, 07.01.2021 17:45
    Анаболики
    Ну в 20 лет мозги то уже должны быть
    Печень она не железная
    2021 год на дворе, кака печень? Это не метандростенолон совдэповский, все очищено и безопасно.
    По теме: не могу понять, каки преимущества мог дать тот препарат, она и так шо лошадь мощная как теннисистка была?Ей шо то из психотропных не помешало, ну и умишка чуть больше тоже не помешало б. Не удивлюсь если Костючка и Свитолина тоже время от времени поджевуют
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 07.01.2021 17:58
    0
    ЯК ДУМАЄТЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.01.2021 17:58
    0
    Ilya , 07.01.2021 17:51
    Чуть в шоке.
    А кто ей вообще предложил его принимать?
    -------
    Особые указания
    Местеролон применяют только у мужчин.
    Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
    ------
    Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
    Анаболик
    Когда можно продолжать тренировку сверх возможностей. Когда без них остановился бы
    Но печень убивает нахрен, и сердце тоже
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 07.01.2021 17:57
    0
    Самое интересное местеролон применяют только у мужчин, для чего она его принимала неизвестно.
    Источник: https://compendium.com.ua/akt/77/3009/mesterolonum/
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 17:57
    +2
    До речі, маю з чим порівняти продукцію Roshen і скажу, що вона одна к кращих в світі.
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 07.01.2021 17:56
    +1
    Хто небудь вкурсі чи були взагалі випадки вдалого відновлення кар‘єри після дискваліфікації за допінг?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.01.2021 17:53
    +2
    мда....ладно старухи пытаются подхимичить так как возраст берет свое ну, эта ж еще совсем молодая и уже...жесть
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 17:51
    +1
    Чуть в шоке.
    А кто ей вообще предложил его принимать?
    -------
    Особые указания
    Местеролон применяют только у мужчин.
    Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
    ------
    Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 17:47
    +3
    Защищать её не вижу смысла, так халатно относится к своей карьере, возможно будет печальным, но хорошим уроком.
    Спорт это социальный лифт и с его помощью можно пару поколений обеспечить, но как обычно, думается задним местом.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.01.2021 17:45
    0
    Анаболики
    Ну в 20 лет мозги то уже должны быть
    Печень она не железная
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 07.01.2021 17:40
    +9
    Приплыли...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 17:42
    +7
    Зато можно начинать карьеру певицы)
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 07.01.2021 17:38
    +6
    Мда. Кар’єра закінчилась, так толком і не розпочавшись. Сумно
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.01.2021 17:44
    +5
    Обалдеть. То Верняев, теперь Ястремска. Печаль
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 07.01.2021 18:06
    +4
    Я конечно не буду защищать Верняева и Ястремскую, но япроекрасно помню как проба А Семеренко в 2014 была с допингом, а проба Б оказалась чистой, просто потому что хранилась в другом месте!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 17:47
    +3
    Защищать её не вижу смысла, так халатно относится к своей карьере, возможно будет печальным, но хорошим уроком.
    Спорт это социальный лифт и с его помощью можно пару поколений обеспечить, но как обычно, думается задним местом.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.01.2021 18:41
    +2
    Тепер вибір між тенісом та співами став ще очевиднішим.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 17:57
    +2
    До речі, маю з чим порівняти продукцію Roshen і скажу, що вона одна к кращих в світі.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.01.2021 17:53
    +2
    мда....ладно старухи пытаются подхимичить так как возраст берет свое ну, эта ж еще совсем молодая и уже...жесть
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 07.01.2021 18:49
    +1
    Что интересно - максика тут держат, хотя он нарушает все правила
    А вот за указание нарушения правил можно получить бан
    Интересная политика
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.01.2021 18:48
    +1
    "Поражена и шокирована", но оспаривать не стала. И как теперь спасать своё честное имя?
    Ссылка
    Вадим Рубик
    online
      Вадим Рубик, 07.01.2021 18:46
    +1
    pricolist, 07.01.2021 17:44
    Обалдеть. То Верняев, теперь Ястремска. Печаль
    В Верняєва гети не те.. В нього підозра, а не препарат... Плюс в нього операцій ьагато було в нього є TVE
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 18:08
    +1
    Если честно,я не удивлён,Ястремской редко хватало сил на третий сет,почти три года никакого прогресса не было,может семейка решила рискнуть,новость конечно отвратительная,посмотрим может утрясётся как нибудь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.01.2021 18:02
    +1
    Что-то не то сьела, теперь будет на диете.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 18:00
    +1
    #sAshA 202, 07.01.2021 17:58
    ЯК ДУМАЄТЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ?
    Чому ні?
    Ссылка
    VoOne1983
      VoOne1983, 07.01.2021 17:56
    +1
    Хто небудь вкурсі чи були взагалі випадки вдалого відновлення кар‘єри після дискваліфікації за допінг?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 07.01.2021 17:51
    +1
    Чуть в шоке.
    А кто ей вообще предложил его принимать?
    -------
    Особые указания
    Местеролон применяют только у мужчин.
    Андрогены не предназначены для стимуляции роста мышечной ткани у здоровых лиц или для повышения их работоспособности.
    ------
    Я наверное чего-то не понимаю, может объяснит кто.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 07.01.2021 18:53
    0
    Теперь можно сосредоточиться на новых селфи в купальнике. Инстаграм будет гудеть.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 07.01.2021 18:07
    0
    Даяна тримайся!!!
    Адміни чекніть її сторіс в Інстаграм, вона опублікувала звернення (менше години назад).
    "....However, i am currently working with my team and you can be assured that i am absolutely determined to do everything to clear my name."
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 07.01.2021 17:58
    0
    ЯК ДУМАЄТЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ?
    Ссылка
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