Ястремская отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от участия в соревнованиях до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в использовании допинга.

24-го ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, который был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Монреале. Было обнаружено, что в нем содержится метаболит местеролона. Местеролон входит в список запретов ВАДА 2020-го года (анаболические агенты).

22-го декабря 2020-го года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, а именно наличие запрещенной субстанции в пробе игрока. С 7-го января 2021-го года Ястремская временно отстранена от соревнований. Украинская теннисистка может обратиться к Председателю Независимого Трибунала, созванного для слушания ее дела, чтобы оспорить временное отстранение, но она не воспользовалась этим правом.

На текущий момент Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA, имея в активе 1925 очков.

Ястремская заявила, что она «поражена и шокирована» этой новостью, добавив, что никогда не принимала запрещенные препараты. Спортсменка отметила, что намерена очистить свое имя.

Отметим, что с 12-го декабря временно отстранена от выступлений и 23-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина, которая в июне получила польский паспорт.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний украинский гимнаст Олег Верняев получил временное отстранение от соревнований. Причины такого решения не называются.