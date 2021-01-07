ЯСТРЕМСКАЯ: «Я поражена и шокирована. Сделаю все, чтобы очистить свое имя»

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала обвинения в употреблении запрещенного препарата. Ранее спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях.

«Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие метаболита местеролона 24-го ноября 2020-го года.

Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или любые запрещенные вещества.

Я поражена и шокирована, тем более, что за две недели до этого теста — 9-го ноября 2020-го года — я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира, последнего в году, я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед стартом нового сезона.

Очень низкая концентрация метаболита местеролона была обнаружена в моей моче. Учитывая очень низкую концентрацию и негативный тест двумя неделями ранее, я получила научное мнение о том, что запрещенным препаратом мог быть загрязнен состав чего-то другого. Также я получила информацию, что этот препарат используется в качестве лекарства для мужчин. Женщины редко используют его из-за негативных побочных эффектов.

Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что сейчас я не могу поделиться дополнительной информацией. Но я продолжаю работать вместе со своей командой, и я настроена сделать все, чтобы очистить свое имя», — написала Ястремская.