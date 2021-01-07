ЯСТРЕМСКАЯ: «Я поражена и шокирована. Сделаю все, чтобы очистить свое имя»

Украинская теннисистка прокомментировала обвинения в употреблении допинга

  • 07.01.2021 17:37
  • 2890 просмотров
  • 1 комментарий
ЯСТРЕМСКАЯ: «Я поражена и шокирована. Сделаю все, чтобы очистить свое имя»
© Instagram. Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала обвинения в употреблении запрещенного препарата. Ранее спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях.

«Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие метаболита местеролона 24-го ноября 2020-го года.

Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или любые запрещенные вещества.

Я поражена и шокирована, тем более, что за две недели до этого теста — 9-го ноября 2020-го года — я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира, последнего в году, я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед стартом нового сезона.

Очень низкая концентрация метаболита местеролона была обнаружена в моей моче. Учитывая очень низкую концентрацию и негативный тест двумя неделями ранее, я получила научное мнение о том, что запрещенным препаратом мог быть загрязнен состав чего-то другого. Также я получила информацию, что этот препарат используется в качестве лекарства для мужчин. Женщины редко используют его из-за негативных побочных эффектов.

Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что сейчас я не могу поделиться дополнительной информацией. Но я продолжаю работать вместе со своей командой, и я настроена сделать все, чтобы очистить свое имя», — написала Ястремская.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks23
      Maks23, 07.01.2021 18:06
    +1
    А что ещё остаётся говорить..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 07.01.2021 18:06
    +1
    А что ещё остаётся говорить..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности