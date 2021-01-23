Осталась без Australian Open. Ходатайство Ястремской отклонено

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, в допинг-пробе которой ранее были обнаружено запрещенное вещество, не сможет выступить на Australian Open.

«Ходатайство Даяны Ястремской об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7-го января 2021-го года в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной Антидопинговой Программы 2020-го года, было отклонено председателем Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде Ястремской, ВАДА и Национальным антидопинговым центром Украины», — пишет официальный сайт ITF.

В 2021-м году Australian Open будет проходить с 8-го февраля по 22-е февраля.