Осталась без Australian Open. Ходатайство Ястремской отклонено

Ранее в допинг-пробе украинской теннисистки было обнаружено запрещенное вещество

  • 23.01.2021 21:48
  • 1751 просмотр
  • 6 комментариев
Осталась без Australian Open. Ходатайство Ястремской отклонено
© Instagram. Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, в допинг-пробе которой ранее были обнаружено запрещенное вещество, не сможет выступить на Australian Open.

«Ходатайство Даяны Ястремской об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7-го января 2021-го года в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной Антидопинговой Программы 2020-го года, было отклонено председателем Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде Ястремской, ВАДА и Национальным антидопинговым центром Украины», — пишет официальный сайт ITF.

В 2021-м году Australian Open будет проходить с 8-го февраля по 22-е февраля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 23.01.2021 22:50
    0
    Timur24, 23.01.2021 22:43
    Нажаль. Прогноовано. Тре було думати, або хлопцю дибілу подякуй. А так тік ток, кліпи і тд
    До чого тут хлопець? Невже ви купилися на брехню Ястремських про "ліки"?
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 23.01.2021 22:43
    0
    Нажаль. Прогноовано. Тре було думати, або хлопцю дибілу подякуй. А так тік ток, кліпи і тд
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
      Дмитрий Борщёв, 23.01.2021 22:26
    0
    А сколько дадут, ну или рамки какие-то существуют?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.01.2021 22:12
    +3
    На жаль, прогнозовано. Чекаємо на термін дискви.
    Ссылка
    Istvan.Ferenz
    online
      Istvan.Ferenz, 23.01.2021 22:07
    -7
    Выдумка! Не может быть такого, украинские спортсмены кристально чисты,а допинг -это удел россиян
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.01.2021 21:50
    +3
    Ждем новых песен
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.01.2021 22:12
    +3
    На жаль, прогнозовано. Чекаємо на термін дискви.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.01.2021 21:50
    +3
    Ждем новых песен
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 23.01.2021 22:50
    0
    Timur24, 23.01.2021 22:43
    Нажаль. Прогноовано. Тре було думати, або хлопцю дибілу подякуй. А так тік ток, кліпи і тд
    До чого тут хлопець? Невже ви купилися на брехню Ястремських про "ліки"?
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 23.01.2021 22:43
    0
    Нажаль. Прогноовано. Тре було думати, або хлопцю дибілу подякуй. А так тік ток, кліпи і тд
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
      Дмитрий Борщёв, 23.01.2021 22:26
    0
    А сколько дадут, ну или рамки какие-то существуют?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности