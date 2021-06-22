Свитолина обыграла Бадосу в Истборне на тай-брейке третьего сета

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка, посеянная под вторым номером, одолела Паулу Бадосу из Испании (№33 WTA).

Истборн. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 6:1, 7:6(1)

После неубедительного перфоманса в матче с Александровой в Берлине матч с Бадосой выглядел далеко не легкой прогулкой. Испанка в последнее время набрала прекрасную форму и в Чемпионской гонке до этого матча даже опережала Элину на одну позицию. Главным минусом Бадосы является отсутствие опыта выступлений на подобных соревнованиях, все же в основных сетках травяных турниров WTA Паула сыграла совсем немного матчей, а если быть точными, то всего шесть до этой встречи (2-4).

Начинала Свитолина неплохо и очень быстро повела с брейком. Испанка играла средне, поначалу ей было тяжеловато. Но со счета 4:1 в пользу украинки случилось то, что в последнее время мы часто наблюдаем в матчах нашей первой ракетки. Паула сумела отыграться и довела партию до победы. Под конец Элина уже и не сопротивлялась.

Видимо, Свитолина слишком рано поверила в победу в стартовой партии, но хорошо настроилась на вторую. На этот раз быстрые брейки удалось удержать почти без проблем. Во втором сете испанка была избита.

Начало третьего сета снова осталось за украинкой, она уверенно вела матч к победе с комфортным преимуществом и неплохой игрой. Свитолина играла в более травяной теннис, чем испанка, за счет чего ей удавалось добывать больше легких очков. При подаче на матч несколько выходов украинки к сетке завершились неудачно, это помешало сделать результат и оттянуло момент определения победителя. Дошло до тай-брейка, на котором Элина все же доказала, что сегодня она была сильнее. Но с соперницами, которые лучше играют на траве, подобный номер не пройдет.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Свитолина сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA).