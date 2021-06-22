Свитолина обыграла Бадосу в Истборне на тай-брейке третьего сета

Непростая победа на старте травяного турнира

  • 22.06.2021 16:59
  • 2716 просмотров
  • 8 комментариев
Свитолина обыграла Бадосу в Истборне на тай-брейке третьего сета
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка, посеянная под вторым номером, одолела Паулу Бадосу из Испании (№33 WTA).

Истборн. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 6:1, 7:6(1)

После неубедительного перфоманса в матче с Александровой в Берлине матч с Бадосой выглядел далеко не легкой прогулкой. Испанка в последнее время набрала прекрасную форму и в Чемпионской гонке до этого матча даже опережала Элину на одну позицию. Главным минусом Бадосы является отсутствие опыта выступлений на подобных соревнованиях, все же в основных сетках травяных турниров WTA Паула сыграла совсем немного матчей, а если быть точными, то всего шесть до этой встречи (2-4).

Начинала Свитолина неплохо и очень быстро повела с брейком. Испанка играла средне, поначалу ей было тяжеловато. Но со счета 4:1 в пользу украинки случилось то, что в последнее время мы часто наблюдаем в матчах нашей первой ракетки. Паула сумела отыграться и довела партию до победы. Под конец Элина уже и не сопротивлялась.

Видимо, Свитолина слишком рано поверила в победу в стартовой партии, но хорошо настроилась на вторую. На этот раз быстрые брейки удалось удержать почти без проблем. Во втором сете испанка была избита.

Начало третьего сета снова осталось за украинкой, она уверенно вела матч к победе с комфортным преимуществом и неплохой игрой. Свитолина играла в более травяной теннис, чем испанка, за счет чего ей удавалось добывать больше легких очков. При подаче на матч несколько выходов украинки к сетке завершились неудачно, это помешало сделать результат и оттянуло момент определения победителя. Дошло до тай-брейка, на котором Элина все же доказала, что сегодня она была сильнее. Но с соперницами, которые лучше играют на траве, подобный номер не пройдет.

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Свитолина сразится против Елены Рыбакиной (№21 WTA).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 17:58
    0
    Ох Эля откровенно слабая игра и Перспективы очень туманны
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.06.2021 17:43
    +3
    Молодец, Элина! Так держать!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 17:11
    +2
    Знову на чистому характері. Деякі матчі вигравати вдається на ньому, як сьогодні у абсолютно не трав'яної Бадоси, але без стабільної гри на повернення серйозних результатів сподіватися не варто.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.06.2021 17:09
    +4
    Троє українців одночасно виграли свої таї.
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 22.06.2021 17:06
    +8
    Вітаю, Еліна! Показала характер. Все в твоїх руках,абсолютно!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 17:05
    +3
    axylinam, 22.06.2021 17:03
    Этот выигранный матч напоминает роды ежа без наркоза,у Элинки талант превратить лёгкую игру в сложную,но в целом хороший результат
    Первую подачу напрочь выбило под конец. В этом матче вся Свитолина
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 22.06.2021 17:04
    +5
    Супер. Ну без проблем, але перемога. Вітаємо!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.06.2021 17:03
    0
    Этот выигранный матч напоминает роды ежа без наркоза,у Элинки талант превратить лёгкую игру в сложную,но в целом хороший результат
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 22.06.2021 17:06
    +8
    Вітаю, Еліна! Показала характер. Все в твоїх руках,абсолютно!
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 22.06.2021 17:04
    +5
    Супер. Ну без проблем, але перемога. Вітаємо!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 22.06.2021 17:09
    +4
    Троє українців одночасно виграли свої таї.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.06.2021 17:43
    +3
    Молодец, Элина! Так держать!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 17:05
    +3
    axylinam, 22.06.2021 17:03
    Этот выигранный матч напоминает роды ежа без наркоза,у Элинки талант превратить лёгкую игру в сложную,но в целом хороший результат
    Первую подачу напрочь выбило под конец. В этом матче вся Свитолина
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 17:11
    +2
    Знову на чистому характері. Деякі матчі вигравати вдається на ньому, як сьогодні у абсолютно не трав'яної Бадоси, але без стабільної гри на повернення серйозних результатів сподіватися не варто.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 17:58
    0
    Ох Эля откровенно слабая игра и Перспективы очень туманны
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.06.2021 17:03
    0
    Этот выигранный матч напоминает роды ежа без наркоза,у Элинки талант превратить лёгкую игру в сложную,но в целом хороший результат
    Ссылка
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