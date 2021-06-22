Будет даже Атлетик. Известны соперники Динамо на тренировочных сборах

Готовясь к новому сезону, киевское «Динамо» проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.
На первый сбор «бело-синие» отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.
1 июля. 20:00*. «Динамо» - «Базель» (Швейцария)
3 июля. 16:00. «Динамо» - «Лозанна» (Швейцария)
5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
7 июля. 17:00. «Динамо» - «Люцерн» (Швейцария)
*время везде указано киевское
В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.
Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:
10 июля. «Динамо» - «Серветт» (Швейцария)
14 июля. «Динамо» - «Сьон» (Швейцария)
17 июля. «Динамо» - «Ницца» (Франция)
20 июля. «Динамо» - «Атлетик» Бильбао (Испания)
Источник — ФК Динамо Киев
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