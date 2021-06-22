Будет даже Атлетик. Известны соперники Динамо на тренировочных сборах

Чемпион Украины проведет два тренировочных сбора в Швейцарии

  • 22.06.2021 11:38
  • 496 просмотров
  • 4 комментария
Будет даже Атлетик. Известны соперники Динамо на тренировочных сборах
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Готовясь к новому сезону, киевское «Динамо» проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.

На первый сбор «бело-синие» отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00*. «Динамо» - «Базель» (Швейцария)
3 июля. 16:00. «Динамо» - «Лозанна» (Швейцария)
5 июля. Имя соперника будет объявлено позже. 
7 июля. 17:00. «Динамо» - «Люцерн» (Швейцария)

*время везде указано киевское

В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. «Динамо» - «Серветт» (Швейцария)
14 июля. «Динамо» - «Сьон» (Швейцария)
17 июля. «Динамо» - «Ницца» (Франция)
20 июля. «Динамо» - «Атлетик» Бильбао (Испания)

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 22.06.2021 11:49
    0
    огооооо суперники такі нашого рівня навіть поболее, вже на користь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:48
    +2
    Я блин уже поклоняюсь этому деду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    +1
    Бомбезно.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 11:44
    0
    хорошие соперники. одобряю. будет интересно посмотреть на будущее пополнение Черноморца...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:48
    +2
    Я блин уже поклоняюсь этому деду
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    +1
    Бомбезно.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 22.06.2021 11:49
    0
    огооооо суперники такі нашого рівня навіть поболее, вже на користь
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 22.06.2021 11:44
    0
    хорошие соперники. одобряю. будет интересно посмотреть на будущее пополнение Черноморца...
    Ссылка
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