Будет даже Атлетик. Известны соперники Динамо на тренировочных сборах

Готовясь к новому сезону, киевское «Динамо» проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.

На первый сбор «бело-синие» отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00*. «Динамо» - «Базель» (Швейцария)

3 июля. 16:00. «Динамо» - «Лозанна» (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. «Динамо» - «Люцерн» (Швейцария)

*время везде указано киевское

В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. «Динамо» - «Серветт» (Швейцария)

14 июля. «Динамо» - «Сьон» (Швейцария)

17 июля. «Динамо» - «Ницца» (Франция)

20 июля. «Динамо» - «Атлетик» Бильбао (Испания)