Легкая прогулка против казахов. Украина во втором туре забила шесть голов

Матч против казахов априори ожидался легче, чем против турок и португальцев. И наша сборная эти ожидания подтвердила. Украинцы совсем не напрягались, но и в таком стиле забили Казахстану шесть голов, причем пропущенный был тогда, когда наша команда уже совсем расслабилась.

Уже в начале встречи начало разгрому положил Щерица, подставив голову под дальний удар нашего вратаря Гладченко. Кипер решил, что просто стоять ему скучно, и забил на девятой минуте уже сам. Сразу же третий гол красивым боковым ударом через себя оформил Войтенко, а во втором периоде также в падении через себя после углового забил Зборовский, причем он бомбардировал ворота соперника в таком стиле всю игру. Кроме того, в периоде забивал еще Сиренко, который воспользовался ошибкой защиты и вратаря.

В третьем периоде украинцы играли, экономя силы на завтрашнюю игру с португальцами. Поэтому получилось забить только раз. Первый и последний голы Украины вышли идентичными, только на этот раз пас Гладченко замкнул Глуцкий. И, как уже было сказано выше, гол престижа было разрешено забить Перевертову.

В среду с Португалией будет сложнее, а сегодня получилось неплохая тренировка с повышенной ответственностью.

Отборочный турнир ЧМ-2021. Группа А. Тур 2.

Украина – Казахстан – 6:1.

Щерица, 2, Гладченко, 9, Войтенко, 10, Зборовский, 15, Сиренко, 20, Глуцкий, 30 - Перевертов, 34.

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Казахстан: Чорный, Богданов, Макажанов, Ершин, Макагон, Гаврилов, Демешко, Тюльпа, Перевертов.

Арбитр: Торстен Гюнтер (Германия)

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - КАЗАХСТАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА