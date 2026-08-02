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Пляжный футбол
02 августа 2026, 13:47 | Обновлено 02 августа 2026, 13:53
145
0

Казахстан – Украина. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE

2 августа в 16:00 матч за 5–6 места с участием украинской сборной

02 августа 2026, 13:47 | Обновлено 02 августа 2026, 13:53
145
0
Казахстан – Украина. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
УАФ
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Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

2 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–6 места играют сборные Казахстана и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.

В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).

Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0).

Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).

Матчи за 5–8 места (1 августа). 13:30. Казахстан – Эстония – 7:5, 16:00. Украина – Бельгия – 4:1.

Полуфиналы (1 августа). 18:45. Италия – Германия – 6:2, 20:00. Дания – Молдова – 4:0.

Утешительные матчи (2 августа). За 7-е место: 13:30. Эстония – Бельгия. За 5-е место: 16:00. Казахстан – Украина.

Решающие матчи (2 августа). За 3-е место: 18:45. Германия – Молдова. Финал: 20:00. Италия – Дания.

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

Матчи за 5–6 места. 2 августа 2026. Кишинев (Молдова)

16:00. Казахстан – Украина

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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