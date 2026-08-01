Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги

Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

1 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–8 места сборная Украины обыграла команду Бельгии (4:1).

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Голы забили: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34.

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.

В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).

Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0). Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).

В матчах за 5–8 места 1 августа сыграли: 13:30. Казахстан – Эстония – 7:5, 16:00. Украина – Бельгия – 4:1.

В полуфиналах третьего этапа встретятся: 18:45. Италия – Германия, 20:00. Дания – Молдова.

2 августа в матче за 5-е место Украина сыграет с Казахстаном, а в игре за 7-е место встретятся Эстония и Бельгия.

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

Матчи за 5–8 места. 1 августа 2026. Кишинев (Молдова)

16:00. Украина – Бельгия – 4:1

Голы: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34

Видеообзор матча

Результаты полуфиналов и утешительных матчей