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Пляжный футбол
01 августа 2026, 17:23 | Обновлено 01 августа 2026, 17:45
261
0

Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги

В матче за 5-е место на этапе сине-желтая команда сыграет с Казахстаном

01 августа 2026, 17:23 | Обновлено 01 августа 2026, 17:45
261
0
Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги
УАФ
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Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

1 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–8 места сборная Украины обыграла команду Бельгии (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34.

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.

В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).

Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0). Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).

В матчах за 5–8 места 1 августа сыграли: 13:30. Казахстан – Эстония – 7:5, 16:00. Украина – Бельгия – 4:1.

В полуфиналах третьего этапа встретятся: 18:45. Италия – Германия, 20:00. Дания – Молдова.

2 августа в матче за 5-е место Украина сыграет с Казахстаном, а в игре за 7-е место встретятся Эстония и Бельгия.

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

Матчи за 5–8 места. 1 августа 2026. Кишинев (Молдова)

16:00. Украина – Бельгия – 4:1

Голы: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34

Видеообзор матча

Результаты полуфиналов и утешительных матчей

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Украина – Бельгия. Пляжный футбол, Евролига. Смотреть онлайн LIVE
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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