Пляжный футбол. Украина переиграла Бельгию в утешительном матче Евролиги
В матче за 5-е место на этапе сине-желтая команда сыграет с Казахстаном
Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.
1 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–8 места сборная Украины обыграла команду Бельгии (4:1).
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Голы забили: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34.
Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.
В групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5).
Группа C: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0). Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0).
В матчах за 5–8 места 1 августа сыграли: 13:30. Казахстан – Эстония – 7:5, 16:00. Украина – Бельгия – 4:1.
В полуфиналах третьего этапа встретятся: 18:45. Италия – Германия, 20:00. Дания – Молдова.
2 августа в матче за 5-е место Украина сыграет с Казахстаном, а в игре за 7-е место встретятся Эстония и Бельгия.
Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026
Матчи за 5–8 места. 1 августа 2026. Кишинев (Молдова)
16:00. Украина – Бельгия – 4:1
Голы: Дмитрий Войтенко, 1, Олег Щитник, 21, Олег Будзько, 26, Давид Залозный, 35 – Дориан, 34
Видеообзор матча
Результаты полуфиналов и утешительных матчей
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