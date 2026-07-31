Пляжный футбол. Украина проиграла Дании и не попала в Суперфинал Евролиги

Мужская сборная Украины по пляжному футболу неудачно выступила в Евролиге 2026.

31 июля в 18:45 в матче 3-го тура в Кишиневе сборная Украины уступила команде Дании (3:5).

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У украинской сборной голы забили Игорь Левченко и Олег Щитник (дубль).

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги в Кишиневе, столице Молдовы.

В первом туре Украина разгромила Эстонию (5:1), а Дания обыграла Германию (4:3 OT). Во втором туре Украина уступила Германии (2:3), а Дания переиграла Эстонию (6:2). В 3-м туре Германия обыграла Эстонию (3:2).

Итоговое положение: Дания (8), Германия (6 очков), Украина (3), Эстония (0).

В матчах за 5–8 место 1 августа сыграют: Казахстан – Эстония, Украина – Бельгия.

Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

3-й тур. 31 июля 2026. Кишинев (Молдова)

18:45. Украина – Дания – 3:5

Голы: Игорь Левченко, 10, Олег Щитник, 18, 36 – Франдсен, 6, Дамм, 9, 26, 29, Де Фрис 10

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