Пляжный футбол. Украина проиграла Германии, но сохранила шансы в Евролиге

Мужская сборная Украины по пляжному футболу продолжает выступление в Евролиге 2026.

30 июля в 18:45 в матче 2-го тура сборная Украины уступила команде Германии (2:3).

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Украинец Дмитрий Войтенко открыл счет в дебюте матча, но затем сине-желтые пропустили три мяча. Денис Ярмак забил красивый гол ударом через себя за секунду до финальной сирены – и это лучший хайлайт матча (2:3).

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова выступает в престижном турнире. Соревнования 3-го этапа Евролиги проходят в Кишиневе, столице Молдовы.

Украинцы выступают в квартете с Эстонией, Германией и Данией. В первом туре Украина разгромила Эстонию (5:1), а Дания обыграла Германию (4:3 в овертайме). Во втором туре Дания нанесла поражение Эстонии (6:2).

Турнирное положение: Дания (5 очков), Германия, Украина (по 3), Эстония (0).

В другой группе в первый день Италия разгромила Бельгию (6:1), а Казахстан уступил Молдове (1:2), во втором туре Италия уничтожила сопротивление Казахстана (12:1), а в вечернем матче встречаются Молдова и Бельгия.

Для выхода в Суперфинал турнира, который будет осенью принимать итальянской город Виареджо, нужно занять одно из первых двух мест в группе. В решающем матче в 3-м туре Украина сыграет с Данией за выход в финальный раунд.

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Пляжный футбол (мужчины). Евролига 2026

2-й тур. 30 июля 2026. Кишинев (Молдова)

18:45. Украина – Германия – 2:3

Голы: Войтенко, 2, Ярмак, 36 – Олли, 16, Петерсон, 23, Видманн, 33

Видеозапись матча