В вторник, 22 июня, сборная Украины по пляжному футболу продолжит свои выступления в отборочном турнире чемпионата мира. Вторая игра пройдет против сборной Казахстана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Первая игра команды прошла против Турции и закончилась голевой феерией - наша команда победила со счетом 7:5. Следующий этап - игра с казахами. Напомним, что для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Казахстан.