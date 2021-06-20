В понедельник, 21 июня, сборная Украины по пляжному футболу стартует в отборочном турнире чемпионата мира, который в этом году пройдет в России. Первым соперником нашей команды станет сборная Турции. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Украины попала в группу А вместе с командами Португалии, Турции и Казахстана. По регламенту на чемпионат мира выйдут четыре лучшие команды квалификации. После группового раунда состоится плей-офф, в котором команды распределят итоговые места. Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль «сине-желтым» нужно занять одну из первых двух позиций в группе. Напомним, в Назаре также проходил отборочный турнир Суперфинала Евролиги, который наша команда успешно преодолела.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Турция. За перебігом матчу можна слідкувати за цим посиланням.