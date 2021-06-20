Сборная Украины по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги

Соревнования пройдут с 8-го по 12-е сентября

  • 20.06.2021 17:47
  • 1650 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги
© beachsoccer.org.ua

Сборная Украины по пляжному футболу накануне завершила выступления в отборе Евролиги-2021. Наша команда одержала две победы и уступила Португалии в серии пенальти, заняв общее седьмое место в отборочном турнире. 

Мы прошли в суперфинал Евролиги, который пройдет с 8-го по 12-е сентября.

Результаты матчей с участием сборной Украины

Группа А, 1 тур, 17.06.2021, Украина - Германия 3:2 (д.в)
Группа А, 2 тур, 18.06.2021, Украина - Азербайджан 3:3 (5:4 пен)
Группа А, 3 тур, 19.06.2021, Португалия - Украина 3:3 (4:2 пен)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 17:56
    +1
    Дуже круто. Здається там в наших непоганенька команда. Треба буде якось у вересні під пивасік подивитися цей чемпіонат
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 17:56
    +1
    Дуже круто. Здається там в наших непоганенька команда. Треба буде якось у вересні під пивасік подивитися цей чемпіонат
    Ссылка
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