Сборная Украины по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу накануне завершила выступления в отборе Евролиги-2021. Наша команда одержала две победы и уступила Португалии в серии пенальти, заняв общее седьмое место в отборочном турнире.
Мы прошли в суперфинал Евролиги, который пройдет с 8-го по 12-е сентября.
Результаты матчей с участием сборной Украины
Группа А, 1 тур, 17.06.2021, Украина - Германия 3:2 (д.в)
Группа А, 2 тур, 18.06.2021, Украина - Азербайджан 3:3 (5:4 пен)
Группа А, 3 тур, 19.06.2021, Португалия - Украина 3:3 (4:2 пен)
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Источник — Sport.ua
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