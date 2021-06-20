Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место в Евролиге

20 июня женская сборная Украины по пляжному футболу провела матч за 5-е место в Евролиге 2021. Соперником украинской команды была сборная Чехии.
Пляжный футбол. Евролига-2021. Женщины
Украина – Чехия – 2:0
Голы: Тихонова, Клипаченко.
17 июня украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. Сначала встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). 18 июня сборная Украины проиграла команде Швейцарии (1:6). 19 июня сине-желтые выиграли у Нидерландов (4:3).
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Источник — Sport.ua
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