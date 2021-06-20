Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место в Евролиге

Украинки выиграли заключительный матч

  • 20.06.2021 16:27
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место в Евролиге
© beachsoccer.org.ua

20 июня женская сборная Украины по пляжному футболу провела матч за 5-е место в Евролиге 2021. Соперником украинской команды была сборная Чехии. 

Пляжный футбол. Евролига-2021. Женщины

Украина – Чехия – 2:0
Голы: Тихонова, Клипаченко.

17 июня украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. Сначала встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). 18 июня сборная Украины проиграла команде Швейцарии (1:6). 19 июня сине-желтые выиграли у Нидерландов (4:3).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 16:48
    +1
    з почином, наш! дорогеньк!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 16:48
    +1
    з почином, наш! дорогеньк!
    Ссылка
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