Женская сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место в Евролиге

20 июня женская сборная Украины по пляжному футболу провела матч за 5-е место в Евролиге 2021. Соперником украинской команды была сборная Чехии.

Пляжный футбол. Евролига-2021. Женщины

Украина – Чехия – 2:0

Голы: Тихонова, Клипаченко.

17 июня украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. Сначала встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). 18 июня сборная Украины проиграла команде Швейцарии (1:6). 19 июня сине-желтые выиграли у Нидерландов (4:3).