Женская сборная Украины дебютировала в Евролиге поражением от Испании

Отчет о матче ожидайте позже.
Евролига-2021. Женщины.
Украина – Испания – 2:4
Давыденко (14), Клипаченко (32) – Асенсио (9), Фрезнеда (12, 29), Дехтяр (18, автогол)
Украина: Терех, Митрофанская, Давыденко, Выпасняк, Дехтяр, Тихонова, Кирильчук, Шевченко, Белякова, Подгорная, Клипаченко, Христюк.
Испания: Галлего, Д.Гарсия, Мирон, К.Гонсалес, Баркер, Фернандес, Морера, Манау, Фигейрас, Фрезнеда, Асенсио, С.Гонсалес.
Назаре (Португалия)
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Источник — Sport.ua
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