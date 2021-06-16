Украина – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка женской Евролиги по пляжному футболу

  • 16.06.2021 20:41
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Украина – Испания. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В четверг, 17-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Евролиги по пляжному футболу среди женщин в рамках группы А, в котором сразятся Украина и Испания. Матч пройдет в Назаре (Португалия), на песке Главного стадиона, начало в 18:45.

Женская сборная Украины впервые будет принимать участие в европейском международном форуме по пляжному футболу. Наши девушки попали в группу к испанкам, швейцаркам и нидерландкам, что гарантирует им достаточно интересное времяпрепровождение на песке португальских арен, которые принимают матчи Евролиги. Поскольку опыта игры на таком высоком уровне фактически нет, то можно ожидать чего от нашей команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Sport.ua

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