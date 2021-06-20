Историческая победа. Украинские пляжницы обыграли Нидерланды

Женская сборная Украины по пляжному футболу одержала победу в матче Евролиги

  • 20.06.2021 02:33
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Историческая победа. Украинские пляжницы обыграли Нидерланды
© beachsoccer.org.ua

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела свой третий поединок в рамках Евролиги-2021. В субботу наша команда обыграла сборную Нидерландов со счетом 4:3.

Ранее украинки проиграли Испании (2:4) и Швейцарии (1:6). Победа над Нидерландами стала для «сине-желтых» исторической – первой в Евролиге. Напомним, украинки на этой неделе дебютировали в престижных соревнованиях.

Пляжный футбол. Евролига-2021. Женщины

Нидерланды – Украина – 3:4

Голы: Дрост (4), Нидиа (9), Версгор (30) – Терех (5), Выпасняк (11), Клипаченко (19), Христюк (30).

В воскресенье сборная Украины в матче за 5-е место встретится с Чехией.

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Источник — Sport.ua

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