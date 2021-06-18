Пляжный футбол. Украинки разгромно проиграли Швейцарии в Евролиге

Второе поражение украинок подряд

  • 18.06.2021 16:03
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Пляжный футбол. Украинки разгромно проиграли Швейцарии в Евролиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня женская сборная Украины по пляжному футболу проводила свой второй в истории матче в Евролиге. Соперником была команда Швейцарии.

Начиналось для украинок все неплохо: счет в матче открыла Мария Тихонова. Однако в дальнейшем швейцарки полностью перехватили инициативу в матче и одержали волевую победу с разгромным счетом 6:1.

Швейцария – Украина – 6:1
Голы: Грютер 6, Моргер 7, 31, Келлер 15, Шенк 27, Винценц 35 – Тихонова 3

Это поражения стало для Украины вторым подряд в нынешней Евролиге. Вчера украинки проиграли Испании со счетом 2:4.

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Источник — Sport.ua

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