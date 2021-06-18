В пятницу, 18 июня, женская сборная Украины по пляжному футболу проведет свой второй матч в рамках Евролиги 2021. Соперником украинской команды станет сборная Швейцарии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 14:45 по киевскому времени.

Днем ранее украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. «Сине-желтые» встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). Швейцария в своем первом поединке обыграла Нидерланды (3:1). Сборная Украины в мировом рейтинге находится на 31-й позиции (Швейцария – на 20-й).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Швейцария – Украина. Евролига (жен). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Все матчи мужской и женской сборных Украины по пляжному футболу в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

Евролига 2021