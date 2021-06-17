В пятницу, 18 июня, женская сборная Украины по пляжному футболу проведет свой второй матч в рамках Евролиги-2021. Соперником нашей команды станет сборная Швейцарии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:45 по киевскому времени.

В четверг украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. «Сине-желтые» встречались с Испанией и потерпели поражение со счетом 2:4. Швейцария в своем первом поединке обыграла Нидерланды со счетом 3:1. Сборная Украины в мировом рейтинге находится на 31-й позиции (Швейцария – 20-я). Будем надеяться, что наша команда сумеет одержать историческую победу в престижном турнире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Украина.