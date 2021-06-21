В понедельник, 21 июня, сборная Украины по пляжному футболу стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2021, финальная часть которого пройдет в России. Первым соперником украинской команды станет сборная Турции. Матч пройдет в Назаре (Португалия), начало игры – в 16:00 по киевскому времени.
16 команд разделены на 4 группы. Сборная Украины попала в группу А вместе с командами Португалии, Турции и Казахстана. По регламенту на чемпионат мира выйдут 4 лучшие команды квалификации.
- Группа A: Португалия, Украина, Турция, Казахстан.
- Группа B: Италия, Германия, Дания, Румыния.
- Группа C: Испания, Беларусь, Польша, Норвегия.
- Группа D: Швейцария, Франция, Азербайджан, Эстония.
После группового раунда состоится плей-офф, в котором команды распределят итоговые места. Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль «сине-желтым» нужно занять одну из первых двух позиций в группе.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Турция. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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