Украина – Турция. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июня в 16:00 видеотрансляцию матча 1-го тура квалификации ЧМ

  • 21.06.2021 06:23
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Украина – Турция. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня, сборная Украины по пляжному футболу стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2021, финальная часть которого пройдет в России. Первым соперником украинской команды станет сборная Турции. Матч пройдет в Назаре (Португалия), начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

16 команд разделены на 4 группы. Сборная Украины попала в группу А вместе с командами Португалии, Турции и Казахстана. По регламенту на чемпионат мира выйдут 4 лучшие команды квалификации.

  • Группа A: Португалия, Украина, Турция, Казахстан.
  • Группа B: Италия, Германия, Дания, Румыния.
  • Группа C: Испания, Беларусь, Польша, Норвегия.
  • Группа D: Швейцария, Франция, Азербайджан, Эстония.

После группового раунда состоится плей-офф, в котором команды распределят итоговые места. Для продолжения борьбы за путевку на мундиаль «сине-желтым» нужно занять одну из первых двух позиций в группе.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Турция. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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