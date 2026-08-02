Украина в овертайме обыграла Казахстан и заняла 5-е место на этапе Евролиги

Мужская сборная Украины по пляжному футболу заняла 5-е место на этапе Евролиги 2026.

2 августа в 16:00 в Кишиневе в матче за 5–6 места играют сборная Украины в овертайме переиграла команду Казахстана (4:3 OT).

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Голы забили: Олег Щитник, 4, Никита Левченко, 28, 28, Дмитрий Войтенко, 39. У соперников отличились: Шевчук, 14, Муралинов, 18, Минбаев, 27.

Сине-желтая команда под руководством Андрея Евдокимова заняла лишь третье место в группе на 3-м этапе Евролиги и потеряла шансы выступить в Суперфинале.

Ранее в групповом раунде Украина разгромила Эстонию (5:1), а затем уступила Германии (2:3) и Дании (3:5). В матче за 5–8 место сине-желтые нанесли поражение Бельгии (4:1).

Пляжный футбол. Евролига 2026 (мужчины)

Третий этап. Кишинев (Молдова), 29.07–02.08.2026

Групповой раунд (29–31 июля)

Группа C : Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0)

: Италия (9 очков), Молдова (6), Казахстан (1), Бельгия (0) Группа D: Дания (8 очков), Германия (6), Украина (3), Эстония (0)

Матчи за 5–8 места (1 августа)

13:30. Казахстан – Эстония – 7:5

– Эстония – 7:5 16:00. Украина – Бельгия – 4:1

Полуфиналы (1 августа)

18:45. Италия – Германия – 6:2

– Германия – 6:2 20:00. Дания – Молдова – 4:0

Утешительные матчи (2 августа)

За 7-е место: 13:30. Эстония – Бельгия – 11:5

– Бельгия – 11:5 За 5-е место: 16:00. Казахстан – Украина – 3:4 OT

Голы: Шевчук, 14, Муралинов, 18, Минбаев, 27 – Олег Щитник, 4, Никита Левченко, 28, 28, Дмитрий Войтенко, 39

Финальные матчи (2 августа)

За 3-е место: 18:45. Германия – Молдова

Финал: 20:00. Италия – Дания

Видеозапись матча за 5-е место: Казахстан – Украина – 3:4 OT