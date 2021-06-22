ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Хакан Чалханоглу перешел из Милана в Интер

Хавбек сборной Турции Хакан Чалханоглу официально перешел из «Милана» в «Интер».
У него 30 июня истекал контракт с россонери, и полузащитник подписал с «Интером» контракт на три года, до 30 июня 2024 года.
Турок в качестве игрока нерадзури будет получать €5 млн за сезон + возможно еще €1 млн в виде бонусов.
27-летний Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне провел 33 матча Серии А и забил 4 гола.
🚨 | ANNUNCIO @hakanc10 è il nuovo giocatore dell'Inter! ⚫🔵— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 22, 2021
👉 https://t.co/PTXR3dRNkF#welcomeHakan #IMInter pic.twitter.com/n4ypwLDI9c
Источник — ФК Интер
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