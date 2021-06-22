ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Хакан Чалханоглу перешел из Милана в Интер

У турецкого футболиста 30 июня истекал контракт с россонери

  • 22.06.2021 20:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Хакан Чалханоглу перешел из Милана в Интер
© ФК Интер. Хакан Чалханоглу

Хавбек сборной Турции Хакан Чалханоглу официально перешел из «Милана» в «Интер».

У него 30 июня истекал контракт с россонери, и полузащитник подписал с «Интером» контракт на три года, до 30 июня 2024 года.

Турок в качестве игрока нерадзури будет получать €5 млн за сезон + возможно еще €1 млн в виде бонусов.

27-летний Чалханоглу выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». В минувшем сезоне провел 33 матча Серии А и забил 4 гола.

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Источник — ФК Интер

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