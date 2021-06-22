Украина оказалась не готова к Евро-2020. Матч с Австрией это доказал

К третьему туру группового раунда розыгрыша чемпионата Европы сборная Украины в целом подходила на весьма оптимистичных позициях – для того, чтобы гарантированно пройти в плей-офф со второго места наших в матче против Австрии устраивало два результата из трех (победа и ничья). Соперника, вроде как, ничья также могла устроить, потому как с четырьмя очками австрийцы в таком случае наверняка попали бы в четверку лучших третьих команд на групповой стадии турнира, и смогли бы пройти в 1/8 финала.
Однако Австрия с самого начала дала понять Шевченко и его подопечным, что играть в поддавки и на якобы устраивающий все стороны результат не станет. Прежде всего, Франко Фода, как мы и предполагали накануне, все-таки пошел на тактические перемены. Он изменил схему игры, убрав Давида Алабу, изрядно набедокурившего в первых двух матчах, на левый фланг, и оставив в центре обороны двух, а не трех футболистов. Это позволило австрийцам, которые и так были в когорте лучших на Евро-2020 по интенсивности прессинга и ведения единоборств, выглядеть еще агрессивнее и жестче с точки зрения оказываемого давления на соперника.
Буквально первые минуты поединка дали понять, с чем придется сталкиваться Украине. Австрийцы агрессивно накрывали наших, закрывая их едва ли не в первой трети поля при помощи активного прессинга. Доходило до того, что Бущан и пара центрбеков Забарный – Матвиенко просто не знали, как дальше взаимодействовать с остальной командой при выходе из обороны в атаку. Австрия применяла высокий прессинг, вследствие чего наши игроки не могли прибегать к коротким и средним передачам, которых от них ждал тренерский штаб, а вынуждены были выбивать мяч вперед в надежде, что там кому-то удастся за него зацепиться. Тем самым, ломалась едва ли не вся структура игры «сине-желтых», что для Австрии было огромным плюсом.
В первые 15 минут сборная Австрии имела солидное преимущество во владении мячом – 60% на 40%, что вылилось в три удара со стороны нашего соперника при нуле попыток от самой сборной Украины. Переломить ситуацию «сине-желтым» вроде как удалось во второй трети первого тайма, когда уже наши имели превосходство по владению (70% на 30%), однако австрийцы продолжали активно прессинговать наших, накрывать едва ли не все потенциально свободные зоны и идти до последнего в борьбе за каждый мяч.
Подобная тактика оправдала себя на 20-й минуте. Руслан Малиновский, на котором буквально повисли несколько оппонентов, вынужден был развернуться назад, после чего выдал, казалось бы, абсолютно нерискованный пас в центр на Зинченко.
Следующие несколько секунд ярко проиллюстрировали разницу, которая существовала по ходу всего матча между сборными Украины и Австрии, и которая в итоге сказалась на итоговом результате. Хавбек австрийцев Гриллич, который находился от зоны приема мяча значительно дальше, чем Зинченко, совершил неожиданный рывок, среагировать на который Александр в силу каких-то причин не успел.
В итоге последовал перехват со стороны Гриллича, и довольно быстрая контратака на наши ворота, которая завершилась выносом на угловой.
Именно с этого углового австрийцы и сумели наиграть гол в наши ворота. Находившийся под колоссальным давлением с самого начала игры Забарный упустил Баумгартнера, который в касание отправил мяч в сетку наших ворот. Бущан, несмотря на удар практически по центру, среагировать должным образом не сумел, так как мяч был пущен с довольно близкого расстояния… 0:1 – Украина в целом получила тот результат на старте, на который и наиграла.
Немного опомниться от катастрофического начала матча украинцы смогли лишь к середине первой 45-минутки. Именно тогда бросилось в глаза, что создавать опасность у ворот соперника наши могут исключительно после индивидуальных действий. Например, обводка Шапаренко с последующим ударом на 29-й минуте принесла немало головной боли вратарю соперника и всей обороне австрийцев, а могла бы и вовсе оказаться фатальной, если бы Ярмоленко поспел на добивание…
Но взаимопонимание между нашими игроками в этом поединке оставляло желать лучшего. Караваев и Ярмоленко на правом фланге часто буквально дублировали друг друга, когда дело доходило до атаки. Яркий эпизод случился на 41-й минуте, когда Ярмоленко подхватил мяч и пошел с ним по «бровке» в надежде на забегания партнеров. Андрею действительно удалось «собрать» на себе нескольких оппонентов и в какой-то момент вскрыть свободную зону, зайдя в которую наши теоретически могли бы создать опасность у ворот соперника. Однако Зинченко не спешил открываться и активнее перестраиваться в центре, а Караваев почему-то решил еще глубже отходить на фланг, что в итоге привело к потере мяча со стороны Ярмоленко, так и не дождавшегося хорошего варианта для развития атаки.
Похожими эпизодами был буквально пропитан весь первый тайм, когда Украине все-таки удавалось выходить из-под прессинга австрийцев. Но не покидало ощущение, что лидерам нашей команды, словно нечего доказывать никому вокруг. Один лишь Ярмоленко, выдавший неудачный сезон в «Вест Хэме», привычно много на этом Евро старался впереди. Зинченко и Малиновский, которые, наоборот, были на высоте в клубном сезоне в «Манчестер Сити» и «Аталанте» соответственно, абсолютно провалили поединок, из-за чего Руслан даже не вышел на второй тайм, будучи замененным на Цыганкова.
Замены в перерыве теоретически могли изменить нашу игру, и заставить австрийцев нервничать куда больше. Но выход Цыганкова глобально ничего не дал, равно как и сам Виктор вряд ли смог «показать товар лицом», пребывая то ли не в лучших кондициях, то ли в абсолютной растерянности на поле.
По какой-то причине Шевченко так и не отважился бросить в бой Тараса Степаненко. Одному Сидорчуку в опорной зоне было невероятно сложно противодействовать массивной центральной оси сборной Австрии, а подстраховка со стороны партнеров оставляла желать лучшего. Тот же Шапаренко показал значительно меньшую активность и качество действий, чем в предыдущих двух матчах на Евро-2020. Если успешные действия Николая против Нидерландов составляли 80% от общего их количества, а против Северной Македонии – 75%, то в поединке с Австрией эта цифра и вовсе опустилась до 64%.
В итоге мы не один раз видели, как Яремчуку приходилось очень глубоко отходить в поисках мяча, а когда форвард его получал, то просто не видел возможностей для развития атаки. За 96 минут чистого игрового времени против Австрии Роман получил только 7 передач от партнеров, хотя за абсолютно такой же отрезок времени в поединке против Нидерландов – 25… Даже на графике интенсивности пасов заметно, насколько активно задействован в командной работе сборной Австрии был центрфорвард Арнаутович и помогавший ему Забитцер, и насколько выпал из игры по вине слабой работы центра поля наш Яремчук.
Хуже всего, что во втором тайме сборная Австрии сбавила обороты, но наши так и не смогли этим воспользоваться. Например, показатель интенсивности прессинга австрийцев в отрезке с 46-й по 60-ю минуты был равен 60, но Украина так и не удосужилась извлечь из такого попустительства соперника никакой выгоды для себя.
После игры Андрей Шевченко заговорил о том, что физически команда оказалась не готова к турниру. Это должно настораживать, прежде всего, самих тренеров, которые самостоятельно разрабатывали процесс подготовки к Евро-2020, и в итоге сборная Украины раньше всех остальных участников чемпионата начала работать в этом направлении. Причем после напряженного сезона Шевченко почти сразу же начал давать двухразовые тренировки для своих подопечных и, возможно, где-то банально «загнал» их, хотя верить в подобное не хочется, учитывая то, что практически все говорят о европейских взглядах всего штаба Андрея Николаевича на футбол и процессы подготовки.
С другой стороны, только Шевченко и его ассистенты ответственны за то, что мы увидели вчера. Вариантов объяснения произошедшему, на самом деле, не так и много. Или мы физически реально не смогли вытянуть три матча на хорошем уровне в промежутке в восемь дней, или же наши футболисты по какой-то причине морально были неправильно настроены на Австрию. В обоих этих случаях основная масса вопросов – к тренерам…
Выискивать еще какие-то ошибки или огрехи в том футболе, который сборная Украины показала накануне вечером просто нет никакого желания. Всем понятно, что игра против Австрии – это тот матч, из которого обязательно нужно сделать правильные выводы, после чего забыть его как страшный сон, чтобы иметь силы и настроение двигаться дальше. Будет ли продолжен для сборной Украины путь на Евро-2020? Теперь от нас уже ничего не зависит. Остается только ждать, и подсчитывать варианты…
Алексей Сливченко, Sport.ua
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Нахрена?)))))
Подожди мы ещё на турнире.
Давай я буду оценивать тебя так.
Вот ты работаешь все ок взял допустим заказ.
Делаешь его но на его работу надо время.
Я прихожу на следующий день и говорю, чувак иди нахрен ты уволен ты не готов к работе
Ты такой да шеф, я уйду нахрен. Да?))))
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
а ты сиди жди и молись на математику
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
С Македонией тяжело было но готова тоже.
С Австрией не готова.
Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
Можно узнать где эта грань?
И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
С Македонией тяжело было но готова тоже.
С Австрией не готова.
Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
Можно узнать где эта грань?
И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
Скорее всего мы просто реально слабее.
В прошлом году был пик,сейчас спад.
Казахи и фины не зря же 1-1 минами сыграли
сборная проиграла специально, чтоб не выйти на Италию. А так либо F(Франция\Германия) либо E(Испания, Швеция,Хорватия) - а это уже приятнее...Шева хочет тренировать в Италии
"Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было." Не люблю Зіну за інстаграмчики, але тут він правий.
Подивитись збірну Данії чи Польщі, як вони на жилав виривали нічию з Іспанією - та нас би вони так само розмазали, навіть чисто перебігали!
Піжони з Шахти та Динамо, от ваш справжній "рівень". І аналогічно ви обсир..тесь завжди в Лізі Чемпіонів. Тому що менталітет (с)
Шева,пшёл вон из сборной.
Но если на это СЛИВОЧное масло через два дня положут сыр и колбасу, это масло съедят и забудут
Ведь все равно европейцы подтянулись лишь 23 го числа
А так мы получили лишь травмы игроков - которые могли бы усилить наш состав , например Цыганкова ?
А все прекрасно знают зачем и кому это было выгодно
А теперь молчат стыдливо
Ведь все равно европейцы подтянулись лишь 23 го числа
А так мы получили лишь травмы игроков - которые могли бы усилить наш состав , например Цыганкова ?
А все прекрасно знают зачем и кому это было выгодно
А теперь молчат стыдливо
Скорее всего мы просто реально слабее.
В прошлом году был пик,сейчас спад.
Казахи и фины не зря же 1-1 минами сыграли
Нахрена?)))))
Подожди мы ещё на турнире.
Давай я буду оценивать тебя так.
Вот ты работаешь все ок взял допустим заказ.
Делаешь его но на его работу надо время.
Я прихожу на следующий день и говорю, чувак иди нахрен ты уволен ты не готов к работе
Ты такой да шеф, я уйду нахрен. Да?))))
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
а ты сиди жди и молись на математику
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
1 победа 2 поражения.
Испания 2 очка.
Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
Научи меня так анализировать?))))
Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
С Македонией тяжело было но готова тоже.
С Австрией не готова.
Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
Можно узнать где эта грань?
И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
С Македонией тяжело было но готова тоже.
С Австрией не готова.
Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
Можно узнать где эта грань?
И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
сборная проиграла специально, чтоб не выйти на Италию. А так либо F(Франция\Германия) либо E(Испания, Швеция,Хорватия) - а это уже приятнее...Шева хочет тренировать в Италии
"Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было." Не люблю Зіну за інстаграмчики, але тут він правий.
Подивитись збірну Данії чи Польщі, як вони на жилав виривали нічию з Іспанією - та нас би вони так само розмазали, навіть чисто перебігали!
Піжони з Шахти та Динамо, от ваш справжній "рівень". І аналогічно ви обсир..тесь завжди в Лізі Чемпіонів. Тому що менталітет (с)
Шева,пшёл вон из сборной.
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