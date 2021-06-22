Украина оказалась не готова к Евро-2020. Матч с Австрией это доказал

Алексей Сливченко – о третьем и, будем надеяться, отнюдь не последнем поединке «сине-желтых» на Евро

  • 22.06.2021 10:50
  • 7065 просмотров
  • 19 комментариев
Украина оказалась не готова к Евро-2020. Матч с Австрией это доказал
© Getty Images/Global Images Ukraine

К третьему туру группового раунда розыгрыша чемпионата Европы сборная Украины в целом подходила на весьма оптимистичных позициях – для того, чтобы гарантированно пройти в плей-офф со второго места наших в матче против Австрии устраивало два результата из трех (победа и ничья). Соперника, вроде как, ничья также могла устроить, потому как с четырьмя очками австрийцы в таком случае наверняка попали бы в четверку лучших третьих команд на групповой стадии турнира, и смогли бы пройти в 1/8 финала.

Однако Австрия с самого начала дала понять Шевченко и его подопечным, что играть в поддавки и на якобы устраивающий все стороны результат не станет. Прежде всего, Франко Фода, как мы и предполагали накануне, все-таки пошел на тактические перемены. Он изменил схему игры, убрав Давида Алабу, изрядно набедокурившего в первых двух матчах, на левый фланг, и оставив в центре обороны двух, а не трех футболистов. Это позволило австрийцам, которые и так были в когорте лучших на Евро-2020 по интенсивности прессинга и ведения единоборств, выглядеть еще агрессивнее и жестче с точки зрения оказываемого давления на соперника.

Буквально первые минуты поединка дали понять, с чем придется сталкиваться Украине. Австрийцы агрессивно накрывали наших, закрывая их едва ли не в первой трети поля при помощи активного прессинга. Доходило до того, что Бущан и пара центрбеков Забарный – Матвиенко просто не знали, как дальше взаимодействовать с остальной командой при выходе из обороны в атаку. Австрия применяла высокий прессинг, вследствие чего наши игроки не могли прибегать к коротким и средним передачам, которых от них ждал тренерский штаб, а вынуждены были выбивать мяч вперед в надежде, что там кому-то удастся за него зацепиться. Тем самым, ломалась едва ли не вся структура игры «сине-желтых», что для Австрии было огромным плюсом.

В первые 15 минут сборная Австрии имела солидное преимущество во владении мячом – 60% на 40%, что вылилось в три удара со стороны нашего соперника при нуле попыток от самой сборной Украины. Переломить ситуацию «сине-желтым» вроде как удалось во второй трети первого тайма, когда уже наши имели превосходство по владению (70% на 30%), однако австрийцы продолжали активно прессинговать наших, накрывать едва ли не все потенциально свободные зоны и идти до последнего в борьбе за каждый мяч.

Подобная тактика оправдала себя на 20-й минуте. Руслан Малиновский, на котором буквально повисли несколько оппонентов, вынужден был развернуться назад, после чего выдал, казалось бы, абсолютно нерискованный пас в центр на Зинченко.

Следующие несколько секунд ярко проиллюстрировали разницу, которая существовала по ходу всего матча между сборными Украины и Австрии, и которая в итоге сказалась на итоговом результате. Хавбек австрийцев Гриллич, который находился от зоны приема мяча значительно дальше, чем Зинченко, совершил неожиданный рывок, среагировать на который Александр в силу каких-то причин не успел.

В итоге последовал перехват со стороны Гриллича, и довольно быстрая контратака на наши ворота, которая завершилась выносом на угловой.

Именно с этого углового австрийцы и сумели наиграть гол в наши ворота. Находившийся под колоссальным давлением с самого начала игры Забарный упустил Баумгартнера, который в касание отправил мяч в сетку наших ворот. Бущан, несмотря на удар практически по центру, среагировать должным образом не сумел, так как мяч был пущен с довольно близкого расстояния… 0:1 – Украина в целом получила тот результат на старте, на который и наиграла.

Немного опомниться от катастрофического начала матча украинцы смогли лишь к середине первой 45-минутки. Именно тогда бросилось в глаза, что создавать опасность у ворот соперника наши могут исключительно после индивидуальных действий. Например, обводка Шапаренко с последующим ударом на 29-й минуте принесла немало головной боли вратарю соперника и всей обороне австрийцев, а могла бы и вовсе оказаться фатальной, если бы Ярмоленко поспел на добивание…

Но взаимопонимание между нашими игроками в этом поединке оставляло желать лучшего. Караваев и Ярмоленко на правом фланге часто буквально дублировали друг друга, когда дело доходило до атаки. Яркий эпизод случился на 41-й минуте, когда Ярмоленко подхватил мяч и пошел с ним по «бровке» в надежде на забегания партнеров. Андрею действительно удалось «собрать» на себе нескольких оппонентов и в какой-то момент вскрыть свободную зону, зайдя в которую наши теоретически могли бы создать опасность у ворот соперника. Однако Зинченко не спешил открываться и активнее перестраиваться в центре, а Караваев почему-то решил еще глубже отходить на фланг, что в итоге привело к потере мяча со стороны Ярмоленко, так и не дождавшегося хорошего варианта для развития атаки.

Похожими эпизодами был буквально пропитан весь первый тайм, когда Украине все-таки удавалось выходить из-под прессинга австрийцев. Но не покидало ощущение, что лидерам нашей команды, словно нечего доказывать никому вокруг. Один лишь Ярмоленко, выдавший неудачный сезон в «Вест Хэме», привычно много на этом Евро старался впереди. Зинченко и Малиновский, которые, наоборот, были на высоте в клубном сезоне в «Манчестер Сити» и «Аталанте» соответственно, абсолютно провалили поединок, из-за чего Руслан даже не вышел на второй тайм, будучи замененным на Цыганкова.

Замены в перерыве теоретически могли изменить нашу игру, и заставить австрийцев нервничать куда больше. Но выход Цыганкова глобально ничего не дал, равно как и сам Виктор вряд ли смог «показать товар лицом», пребывая то ли не в лучших кондициях, то ли в абсолютной растерянности на поле.

По какой-то причине Шевченко так и не отважился бросить в бой Тараса Степаненко. Одному Сидорчуку в опорной зоне было невероятно сложно противодействовать массивной центральной оси сборной Австрии, а подстраховка со стороны партнеров оставляла желать лучшего. Тот же Шапаренко показал значительно меньшую активность и качество действий, чем в предыдущих двух матчах на Евро-2020. Если успешные действия Николая против Нидерландов составляли 80% от общего их количества, а против Северной Македонии – 75%, то в поединке с Австрией эта цифра и вовсе опустилась до 64%.

В итоге мы не один раз видели, как Яремчуку приходилось очень глубоко отходить в поисках мяча, а когда форвард его получал, то просто не видел возможностей для развития атаки. За 96 минут чистого игрового времени против Австрии Роман получил только 7 передач от партнеров, хотя за абсолютно такой же отрезок времени в поединке против Нидерландов – 25… Даже на графике интенсивности пасов заметно, насколько активно задействован в командной работе сборной Австрии был центрфорвард Арнаутович и помогавший ему Забитцер, и насколько выпал из игры по вине слабой работы центра поля наш Яремчук.

Чем темнее линии между игроками, тем больше передач между ними происходило

Хуже всего, что во втором тайме сборная Австрии сбавила обороты, но наши так и не смогли этим воспользоваться. Например, показатель интенсивности прессинга австрийцев в отрезке с 46-й по 60-ю минуты был равен 60, но Украина так и не удосужилась извлечь из такого попустительства соперника никакой выгоды для себя.

После игры Андрей Шевченко заговорил о том, что физически команда оказалась не готова к турниру. Это должно настораживать, прежде всего, самих тренеров, которые самостоятельно разрабатывали процесс подготовки к Евро-2020, и в итоге сборная Украины раньше всех остальных участников чемпионата начала работать в этом направлении. Причем после напряженного сезона Шевченко почти сразу же начал давать двухразовые тренировки для своих подопечных и, возможно, где-то банально «загнал» их, хотя верить в подобное не хочется, учитывая то, что практически все говорят о европейских взглядах всего штаба Андрея Николаевича на футбол и процессы подготовки.

С другой стороны, только Шевченко и его ассистенты ответственны за то, что мы увидели вчера. Вариантов объяснения произошедшему, на самом деле, не так и много. Или мы физически реально не смогли вытянуть три матча на хорошем уровне в промежутке в восемь дней, или же наши футболисты по какой-то причине морально были неправильно настроены на Австрию. В обоих этих случаях основная масса вопросов – к тренерам…

Выискивать еще какие-то ошибки или огрехи в том футболе, который сборная Украины показала накануне вечером просто нет никакого желания. Всем понятно, что игра против Австрии – это тот матч, из которого обязательно нужно сделать правильные выводы, после чего забыть его как страшный сон, чтобы иметь силы и настроение двигаться дальше. Будет ли продолжен для сборной Украины путь на Евро-2020? Теперь от нас уже ничего не зависит. Остается только ждать, и подсчитывать варианты…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:53
    0
    ENJOY, 22.06.2021 11:49
    еееемоеее... да причем здесь Испания, Польша, Дания и все остальные!? нахрена оглядываться?!
    Всмысле????
    Нахрена?)))))
    Подожди мы ещё на турнире.
    Давай я буду оценивать тебя так.
    Вот ты работаешь все ок взял допустим заказ.
    Делаешь его но на его работу надо время.
    Я прихожу на следующий день и говорю, чувак иди нахрен ты уволен ты не готов к работе
    Ты такой да шеф, я уйду нахрен. Да?))))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:50
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    мы не готовы к Евро.. это факт... я не хочу что бы моя сборная сидела два дня и пялилась в телевизоры ожидая ничьей в матче англия-шотлания, и не ничьей в матче испания-словакия... бред
    а ты сиди жди и молись на математику
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:49
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    еееемоеее... да причем здесь Испания, Польша, Дания и все остальные!? нахрена оглядываться?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    0
    ENJOY, 22.06.2021 11:41
    я тебе несколько раз предлагал смотреть футбол в трезвом уме и здравой памяти... сыграть 1 тайм из 6 - это мало..
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:44
    0
    Не треба було ранішє збирати всіх і заганяти .плавно б втяглися в Євро на ходу і не булоб цей перенагрузки від Шєви і штабу .Саме Шєва наробив з підготовкой ці помилки і тепер маємо дохлу ,не видохлу команду в самому початку Євро.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:41
    0
    Шєва загнав Збірну фізично ще до ЄВРО ,не дивно що Циганков ,як лакмусова папера відразу це проявив перенагрузкой і травмой ,перший натяк ,що збірну заганяли на сборі після повного сезону для всіх.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:41
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:34
    С Голландией была готова к Евро.
    С Македонией тяжело было но готова тоже.
    С Австрией не готова.
    Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
    Можно узнать где эта грань?
    И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
    я тебе несколько раз предлагал смотреть футбол в трезвом уме и здравой памяти... сыграть 1 тайм из 6 - это мало..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:34
    0
    С Голландией была готова к Евро.
    С Македонией тяжело было но готова тоже.
    С Австрией не готова.
    Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
    Можно узнать где эта грань?
    И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 11:32
    +1
    У них датчики катапульты и тренеры видят даже кто хромать начинает
    Скорее всего мы просто реально слабее.
    В прошлом году был пик,сейчас спад.
    Казахи и фины не зря же 1-1 минами сыграли
    Ссылка
    Игорь Бородин
      Игорь Бородин, 22.06.2021 11:31
    0
    Теория заговора...
    сборная проиграла специально, чтоб не выйти на Италию. А так либо F(Франция\Германия) либо E(Испания, Швеция,Хорватия) - а это уже приятнее...Шева хочет тренировать в Италии
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.06.2021 11:28
    0
    Не Україна не готова, тренер не ТОП рівень. Стратегічно нас австрія ТАКТИЧНО ПЕРЕГРАЛА. Навіщо було ВМИРАТИ із нідерландами 2-3 щоб повзати із австрією, По замінах... 1 гра - Замість Зубкова Соболь, щоб із Миколенко здвоїти фланг та НАГЛУХО його закрити. При 2-2 МИТТЄВО замість Зіни Стьопа, щоб СЕЙВИТИ рахунок, а замість Яремчука Довбик... не буратіно із Динамо, а ДОВБИК, який має ШВИДКІСТЬ. По другій грі після 2-0 у перерві замість Зіни Сидор, щоб укріпити ЦЕНТР і ЗАСУШИТИ без нервів та сил гру, а замість Яремчука ДОВБИКА, щоб вибіг у контру. По третій грі у перерві замість НУЛЯЧИХ Зіни та Маліни Стьопа і ДОВБИК із переходом у 4-4-2 Висновок при усій повазі Шева тренерство це не твоє.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 22.06.2021 11:23
    +1
    более менее среднько сыграли. Конечно можно было и лучше. Может пройдут дальше а в 1/8 их не дооценят и в четвретьфинал я думаю шанс попасть есть.
    Ссылка
    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 22.06.2021 11:07
    0
    І ні один тут диванний експерт не помічає головного:
    "Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было." Не люблю Зіну за інстаграмчики, але тут він правий.
    Подивитись збірну Данії чи Польщі, як вони на жилав виривали нічию з Іспанією - та нас би вони так само розмазали, навіть чисто перебігали!
    Піжони з Шахти та Динамо, от ваш справжній "рівень". І аналогічно ви обсир..тесь завжди в Лізі Чемпіонів. Тому що менталітет (с)
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 22.06.2021 10:58
    0
    Для этого недо тренера и чемп раньше закончили,и сборы месяц проводили,а оно не готово оказалось. Тьфу
    Шева,пшёл вон из сборной.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 22.06.2021 10:56
    +1
    Надійка помирае останньою...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 10:56
    -3
    СЛИВОЧным маслом намазали буквами по сборной Украины.
    Но если на это СЛИВОЧное масло через два дня положут сыр и колбасу, это масло съедят и забудут
    Ссылка
    Meotida73
    online
      Meotida73, 22.06.2021 10:53
    +7
    Как бы ни было,но шансы ещё есть!Надеюсь войдём в четверку третьих команд.В спорте все случается.Хоккейная Канада тоже начала ЧМ с трёх поражений и стали чемпионами.Простить можно многое кроме отсутствия бойцовского духа и воли,борьбы до последних секунд на поле .Верим в нашу команду!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 22.06.2021 10:52
    +6
    Зачем было раньше заканчивать чемпионат ?
    Ведь все равно европейцы подтянулись лишь 23 го числа
    А так мы получили лишь травмы игроков - которые могли бы усилить наш состав , например Цыганкова ?
    А все прекрасно знают зачем и кому это было выгодно
    А теперь молчат стыдливо
    Ссылка
    Meotida73
    online
      Meotida73, 22.06.2021 10:53
    +7
    Как бы ни было,но шансы ещё есть!Надеюсь войдём в четверку третьих команд.В спорте все случается.Хоккейная Канада тоже начала ЧМ с трёх поражений и стали чемпионами.Простить можно многое кроме отсутствия бойцовского духа и воли,борьбы до последних секунд на поле .Верим в нашу команду!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 22.06.2021 10:52
    +6
    Зачем было раньше заканчивать чемпионат ?
    Ведь все равно европейцы подтянулись лишь 23 го числа
    А так мы получили лишь травмы игроков - которые могли бы усилить наш состав , например Цыганкова ?
    А все прекрасно знают зачем и кому это было выгодно
    А теперь молчат стыдливо
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 11:32
    +1
    У них датчики катапульты и тренеры видят даже кто хромать начинает
    Скорее всего мы просто реально слабее.
    В прошлом году был пик,сейчас спад.
    Казахи и фины не зря же 1-1 минами сыграли
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 22.06.2021 11:23
    +1
    более менее среднько сыграли. Конечно можно было и лучше. Может пройдут дальше а в 1/8 их не дооценят и в четвретьфинал я думаю шанс попасть есть.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 22.06.2021 10:56
    +1
    Надійка помирае останньою...
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 22.06.2021 11:53
    0
    Самое обидное это то, что я и все знают что наша сборная талантливая, и умеет показывать очень хорошие игры. Ведь если бы мы за существование этой сборной не видели отличных и победных игр, то тут я бы и не расстроился. Но все же видели как мы разрывали Сербов, обыгрывали Португальцев, когда мы даже с Францией перекрыли кислород МБАПЕ, которого на поле не видно было. Чего стоит победа над Испанией, и даже проигранная игра Голландии, после которой весь мир признал что наша сборная это очень хорошая, техничная команда, против которой всем будет тяжело. Мы умеем играть в футбол, но вчера это был позор, но причины этого позора не физическая усталость, как сказал Шева. Тут что то другое, и в этом нужно разбираться.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:53
    0
    ENJOY, 22.06.2021 11:49
    еееемоеее... да причем здесь Испания, Польша, Дания и все остальные!? нахрена оглядываться?!
    Всмысле????
    Нахрена?)))))
    Подожди мы ещё на турнире.
    Давай я буду оценивать тебя так.
    Вот ты работаешь все ок взял допустим заказ.
    Делаешь его но на его работу надо время.
    Я прихожу на следующий день и говорю, чувак иди нахрен ты уволен ты не готов к работе
    Ты такой да шеф, я уйду нахрен. Да?))))
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:50
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    мы не готовы к Евро.. это факт... я не хочу что бы моя сборная сидела два дня и пялилась в телевизоры ожидая ничьей в матче англия-шотлания, и не ничьей в матче испания-словакия... бред
    а ты сиди жди и молись на математику
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:49
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    еееемоеее... да причем здесь Испания, Польша, Дания и все остальные!? нахрена оглядываться?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:47
    0
    ENJOY, 22.06.2021 11:41
    я тебе несколько раз предлагал смотреть футбол в трезвом уме и здравой памяти... сыграть 1 тайм из 6 - это мало..
    Подожди я смотрю таблицу 3 очка.
    1 победа 2 поражения.
    Испания 2 очка.
    Я не пойму как можно делать вывод "мы не готовы к евро", если мы ещё 100% не вылетели.
    Научи меня так анализировать?))))
    Не бывает немного беременная бывает или беременная или нет
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:44
    0
    Не треба було ранішє збирати всіх і заганяти .плавно б втяглися в Євро на ходу і не булоб цей перенагрузки від Шєви і штабу .Саме Шєва наробив з підготовкой ці помилки і тепер маємо дохлу ,не видохлу команду в самому початку Євро.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:41
    0
    Шєва загнав Збірну фізично ще до ЄВРО ,не дивно що Циганков ,як лакмусова папера відразу це проявив перенагрузкой і травмой ,перший натяк ,що збірну заганяли на сборі після повного сезону для всіх.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 11:41
    0
    Trasher311987, 22.06.2021 11:34
    С Голландией была готова к Евро.
    С Македонией тяжело было но готова тоже.
    С Австрией не готова.
    Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
    Можно узнать где эта грань?
    И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
    я тебе несколько раз предлагал смотреть футбол в трезвом уме и здравой памяти... сыграть 1 тайм из 6 - это мало..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 11:34
    0
    С Голландией была готова к Евро.
    С Македонией тяжело было но готова тоже.
    С Австрией не готова.
    Интересно а если дальше пройдем в четвертьфинал то уже готовы к евро.
    Можно узнать где эта грань?
    И как вы так с уверенностью смотрите в будущее.
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    Игорь Бородин
      Игорь Бородин, 22.06.2021 11:31
    0
    Теория заговора...
    сборная проиграла специально, чтоб не выйти на Италию. А так либо F(Франция\Германия) либо E(Испания, Швеция,Хорватия) - а это уже приятнее...Шева хочет тренировать в Италии
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    Batya
    online
      Batya, 22.06.2021 11:28
    0
    Не Україна не готова, тренер не ТОП рівень. Стратегічно нас австрія ТАКТИЧНО ПЕРЕГРАЛА. Навіщо було ВМИРАТИ із нідерландами 2-3 щоб повзати із австрією, По замінах... 1 гра - Замість Зубкова Соболь, щоб із Миколенко здвоїти фланг та НАГЛУХО його закрити. При 2-2 МИТТЄВО замість Зіни Стьопа, щоб СЕЙВИТИ рахунок, а замість Яремчука Довбик... не буратіно із Динамо, а ДОВБИК, який має ШВИДКІСТЬ. По другій грі після 2-0 у перерві замість Зіни Сидор, щоб укріпити ЦЕНТР і ЗАСУШИТИ без нервів та сил гру, а замість Яремчука ДОВБИКА, щоб вибіг у контру. По третій грі у перерві замість НУЛЯЧИХ Зіни та Маліни Стьопа і ДОВБИК із переходом у 4-4-2 Висновок при усій повазі Шева тренерство це не твоє.
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    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 22.06.2021 11:07
    0
    І ні один тут диванний експерт не помічає головного:
    "Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было." Не люблю Зіну за інстаграмчики, але тут він правий.
    Подивитись збірну Данії чи Польщі, як вони на жилав виривали нічию з Іспанією - та нас би вони так само розмазали, навіть чисто перебігали!
    Піжони з Шахти та Динамо, от ваш справжній "рівень". І аналогічно ви обсир..тесь завжди в Лізі Чемпіонів. Тому що менталітет (с)
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    icebeer
    online
      icebeer, 22.06.2021 10:58
    0
    Для этого недо тренера и чемп раньше закончили,и сборы месяц проводили,а оно не готово оказалось. Тьфу
    Шева,пшёл вон из сборной.
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