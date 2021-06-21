Австрия возвращается в элиту, имеет амбиции, козыри и добротный состав

21 июня сборной Украины предстоит провести, пожалуй, пока самый важный свой матч на Евро-2020. В третьем туре групповой стадии нашим соперником станет национальная команда Австрии, с которой «сине-желтые» и разыграют судьбу второго места. Третья строчка, как мы понимаем, также вполне может оказаться проходной для плей-офф, но там, как говорил Виталий Кварцяный, подключаются схемы, варианты и кибернетика. Поэтому лучше не рисковать, и брать свое непосредственно в игре с австрийцами.

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Давно отошли в историю те времена, когда сборная Австрии оказывалась на вершине футбольной иерархии. «Команда» в 1934 году оказалась четвертой на чемпионате мира в Италии, а спустя двадцать лет, в 1954-м, все-таки добыла «бронзу» на мировом первенстве, которое принимала Швейцария. Но с тех пор прошло уже шестнадцать розыгрышей чемпионата мира, однако Австрия ни разу не выбиралась в них даже из группы. Более того, в десяти случаях австрийцы и вовсе не смогли даже квалифицироваться в финальную часть мундиалей, причем в последний раз там «Команда» играла на ЧМ-1998 во Франции.

Что касается чемпионатов Европы, то здесь даже исторически ситуация не лучше. Дело в том, что континентальные первенства начали разыгрываться с 1960 года, а в это время у австрийцев уже не было сильной команды, способной за что-то всерьез бороться. Поэтому первые двенадцать чемпионатов Европы прошли без Австрии, которая дебютировала на континентальном турнире относительно недавно – лишь в 2008-м, да и то, как хозяйка соревнования, на пару со Швейцарией. Тогда австрийцы в трех матчах набрали лишь одно очко, и не пробились в плей-офф.

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Если же говорить непосредственно о Евро, на которые Австрия пробилась через квалификацию, то таковых, включая нынешний чемпионат, только два. Перед Евро-2020, «Команда» сыграла на турнире во Франции в 2016 году, но там также не смогла выйти из группы, набрав лишь одно очко в трех матчах.

Ныне австрийцы уже ко второму туру превзошли прежние свои достижения на чемпионатах Европы, так как добыли первую победу – над Северной Македонией со счетом 3:1. К этому историческому событию «Команда» пришла под руководством немецкого специалиста Франко Фоды.

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55-летний тренер Франко Фода, который профессиональную карьеру футболиста заканчивал в Австрии в «Штурме» в 2001 году, там же начал и наставнический путь. Сперва Фода получил должность главного тренера второй команды «Штурма», а уже через год положительно ответил на предложение стать одним из ассистентов главного тренера Ивицы Осима в первой команде. Босниец работал наставником команды из Граца с 1994 года, однако сезон-2002/03 «Штурм» начал крайне неудачно, и уже 14 сентября Осим был отправлен в отставку, а новым главным тренером коллектива представлен Фода.

Франко довел сезон-2002/03 со «Штурмом» до конца, но не показал результатов, на которые надеялось руководство. Команда финишировала лишь шестой, по причине чего новым главным тренером коллектива стал Гилберт Гресс, а Фода вернулся на пост наставника дублирующего состава. Там он провел три сезона, а затем вновь вернулся в первую команду, где сменил на посту коуча преемника Гресса Майкла Петровича.

Собственно, период с 2006 по 2012 годы в «Штурме» и открыл Фоду, как серьезного футбольного тренера. В 2011 году Франко наконец-то привел свою команду к чемпионскому титулу в Австрии, который болельщики ждали с 1999-го, и который стал всего лишь третьим в истории «Штурма». Годом ранее Фода выиграл и Кубок Австрии, однако чемпионат-2011/12 сложился для него не лучшим образом, и уже в апреле, за семь туров до финиша и после вылета из Кубка Австрии, Франко покинул «Штурм».

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Вскоре коуч впервые получил приглашение из родной Германии. Фоду позвали возвращать в первую Бундеслигу некогда славный «Кайзерслаутерн», но там Франко продержался всего один сезон. «Красные дьяволы» в регулярном чемпионате финишировали третьими, а в стыковых матчах не смогли выбить из первой Бундеслиги «Хоффенхайм». Руководство посчитало такой результат неудовлетворительным (знало бы оно, что ждет их впереди, ведь ныне «Кайзерслаутерн» бесславно выступает уже в Третьей лиге немецкого футбола), вследствие чего Фода покинул пост главного тренера команды.

В сентябре 2014 года Фода вернулся в «Штурм», прекратив на следующие 1188 дней тренерскую чехарду в этой команде (за предыдущие два с половиной года в клубе поменяли пять наставников). Впрочем, на этот раз привести «Штурм» к трофеям Франко не смог, или не успел. В сезоне-2017/18 команда из Граца шла на первом месте, когда ее наставник получил предложение возглавить национальную сборную Австрии, от которого решил не отказываться. В итоге Фода ушел в «Команду», а «Штурм» проиграл чемпионскую гонку «Зальцбургу», финишировав вторым.

С октября 2017 года и по настоящий момент Франко Фода является главным тренером сборной Австрии. Под его руководством «Команда» смогла пройти квалификацию на Евро-2020, финишировав второй в группе с Польшей (первое место), Северной Македонией, Словенией, Израилем и Латвией. Как видим, никаких грандов европейского футбола австрийцам одолевать на пути к Евро-2020 не приходилось. Активнее поиграть против топовых сборных континента австрийцам удастся уже в следующем розыгрыше Лиги наций, так как по итогам предыдущего турнира «Команда» выиграла свою группу в дивизионе В, заслужив путевку в «мир элиты».

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В сборной Австрии Фода достаточно часто меняет игровые формации. Излюбленной схемой тренера в национальной команде является 4-2-3-1, однако за все время его работы, ни с одной расстановкой «Команда» не провела более 50% игрового времени, поэтому категорично называть какую-то из схем основной для австрийцев крайне сложно. Например, в предыдущих двух матчах на Евро-2020 Фода регулярно задействовал трех центральных защитников. Против Северной Македонии Австрия номинально сыграла по схеме 3-5-2, которая в матче с Нидерландами легко трансформировалась в более оборонительные 5-3-2. Наверняка и против Украины мы увидим нечто подобное, хотя шанс того, что Фода может попробовать удивить оппонентов, и вернется к 4-2-3-1, также исключать не стоит.

Безоговорочным лидером и наиболее узнаваемым лицом в сборной Австрии является защитник Давид Алаба, который после завершения сезона-2020/21 сменил «Баварию», которой отдал 12 лет карьеры, на мадридский «Реал». От Алабы многого ждали и ждут болельщики «Команды», но пока Давид не впечатляет: в первом матче против Северной Македонии он врезался в своего голкипера, чем помешал тому забрать мяч и подарил гол для Пандева, а против Нидерландов Алаба в самом начале поединка «привез» пенальти в свои ворота, да и при втором пропущенном мяче напрямую поучаствовал в голевой атаке соперника, не сумев выиграть единоборство в начальной ее фазе.

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Впрочем, как бы не ошибался Алаба, но сбрасывать со счетов его опыт и качество не стоит. Да и помимо Давида у Австрии ныне подобрался вполне добротный коллектив из очень качественных игроков. Пройдемся только по именам и трансферным стоимостям на Transfermarkt: Марсель Забитцер (42 млн евро), Ксавер Шлагер (27 млн евро), Конрад Лаймер (26 млн евро), Кристоф Баумгартнер (22 млн евро), Саша Калайджич (22 млн евро), Мартин Хинтереггер (18 млн евро), Флориан Гриллич (18 млн евро). Все они находятся в самом расцвете футбольных сил – в возрасте от 21 до 28 лет, так что состав у австрийцев, по европейским меркам, очень даже добротный.

Важно учитывать и то, что на Евро-2020 сборная Австрии идет второй после Испании по интенсивности прессинга. Показатель PPDA «Команды» равен 8,63 (у испанцев – почти космические 4,37), в то время, как у Украины – 17,49. Также не стоит нашим надеяться и на то, что австрийцы будут давать играть в спокойный контроль мяча. Во-первых, подопечные Фоды вторые на Евро-2020 по интенсивности участия в единоборствах (в среднем у них 6,2 дуэлей на одну минуту владения мячом со стороны соперника), а во-вторых, Австрия и сама не против поконтролировать мяч. По последнему компоненту «Команда» со среднематчевым показателем 56,2% является шестой на Евро-2020. Украина с ее 44,1% среднего владения мячом занимает только 17-е место.

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Что по раскладам и кого какой результат устраивает? И Украине, и Австрии, чтобы не оглядываться на другие команды, нужно добывать победу. Три очка в этой дуэли выведут как «сине-желтых», так и «Команду» в плей-офф со второй строчки (на первую взобраться уже не удастся, так как и украинцы, и австрийцы проиграли свои матчи Нидерландам, и по очным встречам уже уступают этой команде, даже при равенстве очков). Второе место в нашей группе выводит на победителя группы А, третье – на победителя группы Е или F. Почти все эти варианты – не из легких, однако сам по себе выход в плей-офф на чемпионате Европы уже престижное достижение для футболистов.

На бумаге существует и компромиссный вариант – это когда Украина и Австрия распишут в очном матче ничью, которая, с большой вероятностью, выведет обе команды в плей-офф, так как у обеих будет по 4 очка, и даже с третьего места этого должно будет хватить для прохода дальше. Любая ничья делает именно Украину второй в группе С (у наших больше забитых мячей), хотя с точки зрения силы дальнейшего соперника вряд ли австрийцы увидят в этом какое-то преимущество для «сине-желтых». Поэтому, если в концовке игры на табло будет ничейный счет, особых резонов рисковать не будет ни для одного соперника. Но это – в теории, а как будет на практике, увидим уже по итогам поединка в Бухаресте.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.