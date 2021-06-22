Виктор ЛЕОНЕНКО: «Дания победила не потому, что сборная России слабая»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал эту игру.

«Мне без разницы выиграл ты или, проиграл, нужно смотреть на качество игры, потому и болеешь потом за датчан и не потому, что там с Эриксеном случилось. Датчане «гоняли» бельгийцев, пока не вышел «уставший» де Брюйне после финала ЛЧ, потому датчане и заслужено выиграли у России и не потому, что сборная России слабая», - сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что Россия три Евро подряд не может выйти из группы.