Виктор ЛЕОНЕНКО: «Дания победила не потому, что сборная России слабая»

Эксперт высказался о разгроме россиян

  • 22.06.2021 13:45
  • 6326 просмотров
  • 10 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Дания победила не потому, что сборная России слабая»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Сборная России потерпела разгромное поражение от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020. Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал эту игру.

«Мне без разницы выиграл ты или, проиграл, нужно смотреть на качество игры, потому и болеешь потом за датчан и не потому, что там с Эриксеном случилось. Датчане «гоняли» бельгийцев, пока не вышел «уставший» де Брюйне после финала ЛЧ, потому датчане и заслужено выиграли у России и не потому, что сборная России слабая», - сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что Россия три Евро подряд не может выйти из группы.

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Источник — Великий футбол

(26 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 14:45
    0
    Face Control, 22.06.2021 14:20
    Витёк как всегда всё по делу сказал.
    Как и твой любимый Петухович ракурсы в историю делает
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 22.06.2021 14:24
    -1
    Оно думает, что оно протрезвело!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:20
    -2
    Витёк как всегда всё по делу сказал.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 14:11
    0
    Может его зовут на матч ТВ, все таки лч то уже на мегого.
    Ссылка
    Stasstakan
    online
      Stasstakan, 22.06.2021 14:07
    +4
    «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 13:59
    +6
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    Это алконавта понимают только его коты.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 13:59
    +5
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    "...Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные..." - Шариков
    Ссылка
    Snork
      Snork, 22.06.2021 13:53
    +7
    Дания ещё многих "погоняет"!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 22.06.2021 13:51
    0
    Як же воно любить Лаптєстан,якби вже туди виїхав жити скоріше,шоб тут не смерділо ним
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    +7
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    Ссылка
    Snork
      Snork, 22.06.2021 13:53
    +7
    Дания ещё многих "погоняет"!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    +7
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 13:59
    +6
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    Это алконавта понимают только его коты.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 13:59
    +5
    Олег Мандрівник, 22.06.2021 13:51
    Нихрена не понял его логику и построение фразы

    Есть кто понял что он сказал?
    "...Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные..." - Шариков
    Ссылка
    Stasstakan
    online
      Stasstakan, 22.06.2021 14:07
    +4
    «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 14:45
    0
    Face Control, 22.06.2021 14:20
    Витёк как всегда всё по делу сказал.
    Как и твой любимый Петухович ракурсы в историю делает
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.06.2021 14:11
    0
    Может его зовут на матч ТВ, все таки лч то уже на мегого.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 22.06.2021 13:51
    0
    Як же воно любить Лаптєстан,якби вже туди виїхав жити скоріше,шоб тут не смерділо ним
    Ссылка
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