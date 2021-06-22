Сборная Украины на Евро-2020 уже заработала больше 10 миллионов

Сборная Украины еще имеет шансы продолжить борьбу в 1/8 финала Евро-2020, однако уже сейчас УАФ получит от УЕФА более 10 миллионов евро за участие и результат на чемпионате Европы.

За сам выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро.

Кроме того, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты. За победу над Северной Македонией УАФ получит 1,5 миллиона евро.

Если Украина с 3-го места пройдет в 1/8 финала, то получит еще 2 миллиона.

Отметим, что выход в четвертьфинал принесет сборным по 3,25 миллиона, полуфинал - 5 миллионов. Проигравший в финале получит 7 миллионов, а победитель - 10 миллионов евро.