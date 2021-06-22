Сборная Украины на Евро-2020 уже заработала больше 10 миллионов

9,25 миллиона положены просто за выход в группу

  • 22.06.2021 16:51
  • 2770 просмотров
  • 3 комментария
Сборная Украины на Евро-2020 уже заработала больше 10 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины еще имеет шансы продолжить борьбу в 1/8 финала Евро-2020, однако уже сейчас УАФ получит от УЕФА более 10 миллионов евро за участие и результат на чемпионате Европы.

За сам выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро.

Кроме того, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты. За победу над Северной Македонией УАФ получит 1,5 миллиона евро.

Если Украина с 3-го места пройдет в 1/8 финала, то получит еще 2 миллиона.

Отметим, что выход в четвертьфинал принесет сборным по 3,25 миллиона, полуфинал - 5 миллионов. Проигравший в финале получит 7 миллионов, а победитель - 10 миллионов евро.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Леша Леша
    online
      Леша Леша, 22.06.2021 17:38
    0
    Так они деньги щитают, а на футбол им плевать, ведь факт на лицо, аж 10 лимонов заработали, радость то какая, а то что опозорились то фигня
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 22.06.2021 17:27
    0
    Не надо тратить деньги на мозги. Зачем они им? У них жёны есть, пусть думают. Или лошадь пусть думает, у неё голова большая....
    Деньги они заработали? Так давайте, ребята, признайтесь, что вы обосрались. И верните деньги людям, которые за последние деньги ехали на стадио вас поддержать.
    Стыд свой не смоете. Никакие вы. Трупы. Стыдно даже понимать, что вы представляете мою страну!
    И отдельный привет мистеру ЭЭЭЭ и его дружку-куму.
    Два балалбола! В эксперты на каналы фудбол вам прямая дорога.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 22.06.2021 17:02
    0
    Пусть на эти деньги футболёры вместе с Шевой купят себе немножечко мозгов.
    Ссылка
    Леша Леша
    online
      Леша Леша, 22.06.2021 17:38
    0
    Так они деньги щитают, а на футбол им плевать, ведь факт на лицо, аж 10 лимонов заработали, радость то какая, а то что опозорились то фигня
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 22.06.2021 17:27
    0
    Не надо тратить деньги на мозги. Зачем они им? У них жёны есть, пусть думают. Или лошадь пусть думает, у неё голова большая....
    Деньги они заработали? Так давайте, ребята, признайтесь, что вы обосрались. И верните деньги людям, которые за последние деньги ехали на стадио вас поддержать.
    Стыд свой не смоете. Никакие вы. Трупы. Стыдно даже понимать, что вы представляете мою страну!
    И отдельный привет мистеру ЭЭЭЭ и его дружку-куму.
    Два балалбола! В эксперты на каналы фудбол вам прямая дорога.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 22.06.2021 17:02
    0
    Пусть на эти деньги футболёры вместе с Шевой купят себе немножечко мозгов.
    Ссылка
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