Сборная Украины на Евро-2020 уже заработала больше 10 миллионов

Сборная Украины еще имеет шансы продолжить борьбу в 1/8 финала Евро-2020, однако уже сейчас УАФ получит от УЕФА более 10 миллионов евро за участие и результат на чемпионате Европы.
За сам выход в группу каждая федерация получит 9,25 миллиона евро.
Кроме того, как и в еврокубках, предусмотрены бонусы за результаты. За победу над Северной Македонией УАФ получит 1,5 миллиона евро.
Если Украина с 3-го места пройдет в 1/8 финала, то получит еще 2 миллиона.
Отметим, что выход в четвертьфинал принесет сборным по 3,25 миллиона, полуфинал - 5 миллионов. Проигравший в финале получит 7 миллионов, а победитель - 10 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
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Деньги они заработали? Так давайте, ребята, признайтесь, что вы обосрались. И верните деньги людям, которые за последние деньги ехали на стадио вас поддержать.
Стыд свой не смоете. Никакие вы. Трупы. Стыдно даже понимать, что вы представляете мою страну!
И отдельный привет мистеру ЭЭЭЭ и его дружку-куму.
Два балалбола! В эксперты на каналы фудбол вам прямая дорога.
Деньги они заработали? Так давайте, ребята, признайтесь, что вы обосрались. И верните деньги людям, которые за последние деньги ехали на стадио вас поддержать.
Стыд свой не смоете. Никакие вы. Трупы. Стыдно даже понимать, что вы представляете мою страну!
И отдельный привет мистеру ЭЭЭЭ и его дружку-куму.
Два балалбола! В эксперты на каналы фудбол вам прямая дорога.
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