ХУДЖАМОВ: «В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты»

Специалист – о поражении команды Андрея Шевченко от Австрии

  • 22.06.2021 09:39
  • 2841 просмотр
  • 2 комментария
ХУДЖАМОВ: «В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Австрии (0:1) в заключительном матче группы С на Евро-2020.

«Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться», - сказал Худжамов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 22.06.2021 09:54
    0
    С Зинченко и Малиной надо провести беседу и спустить ребят на землю, если не понимают за кого выходят на поле и кого представляют и до них не доходит отправить домой или куда по дальше.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 22.06.2021 09:47
    +5
    Вот именно… Зинченко вчера каждый второй пас кривой отдавал, но махать руками и показывать кто куда должен пасовать это он преуспел… лучше бы Тотовицкого взяли и Кулача, эти бы лёгкие вырыгали но бегали бы все 95 минут.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 22.06.2021 09:47
    +5
    Вот именно… Зинченко вчера каждый второй пас кривой отдавал, но махать руками и показывать кто куда должен пасовать это он преуспел… лучше бы Тотовицкого взяли и Кулача, эти бы лёгкие вырыгали но бегали бы все 95 минут.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 22.06.2021 09:54
    0
    С Зинченко и Малиной надо провести беседу и спустить ребят на землю, если не понимают за кого выходят на поле и кого представляют и до них не доходит отправить домой или куда по дальше.
    Ссылка
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