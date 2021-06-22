ХУДЖАМОВ: «В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты»

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Австрии (0:1) в заключительном матче группы С на Евро-2020.

«Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться», - сказал Худжамов.