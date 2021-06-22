ФОТО. Как сборная Украины проиграла Австрии в важнейшем матче на Евро-2020

В матче третьего тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины минимально проиграла национальной команде Австрии (0:1) и останется с призрачными шансами на выход в плей-офф.
Предлагаем вашему вниманию лучшие снимки, возможно, последнего поединка команды Андрея Шевченко на нынешнем чемпионате Европы.
Все фото Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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