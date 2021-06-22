Пять выводов после матча Украина – Австрия

Собственно, основной вывод по горячим следам сделал непосредственно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, заявивший, что «с таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего». Мы ниже лишь расшифруем более подробно слова наставника «сине-желтых».

1. Физическая готовность – отвратительная

Немецкий «Мерседес» против украинской «Таврии». Ну хорошо: против «Ланоса». Примерно так можно сравнивать с точки зрения скорости и мощности Австрию и Украину. Первый неприятный звоночек для нас прозвучал еще в стартовом поединке. Но тогда два удачных действия в атаке оказались ширмой, за которой на время спрятались наши «негаразды» с функциональной готовностью. Второй тайм против сборной Северной Македонии – это уже тревожный звонок. После 60-й минуты украинские футболисты в большинстве своем выдохлись. Казалось, что времени на восстановления к решающей игре достаточно, но только казалось. На деле все было значительно хуже. Игра против Австрии – это уже не звоночек, а колокольный звон. Наша команда вообще не применяла высокий прессинг. Наша команда уступила – уступила значительно – в обще командной скорости. Да и в индивидуальной тоже. Причем как по отдельности, так и в целом наошибались на несколько матчей вперед. Имеются ввиду ошибки не типа Забарного в голевом моменте, а потери мяча на своей половине поля, обрезки, опять-таки, на своей половине, проигранные единоборства. Все это – следствия откровенно плохой функционалки. У нас в тренерском штабе полно молодых, продвинутых итальянских «физруков» и физиотерапевтов, даже из самого «МанСити» есть, но по факту они со своей непосредственной задачей не справились. В самом что ни на есть решающем поединке Украина не бежала, а ползала. По словам Шевченко, «ребята сделали все, что могли». Безусловно, в такой вот нехитрый способ тренер решил поддержать своих подопечных. Но если это действительно все, что от них можно ожидать, тогда нам делать на этом Евро действительно нечего. Вопрос: зачем было так рано (первыми из всех команд Евро) начинать подготовительный сбор, ломая календарь УПЛ?

2. Шевченко проиграл тактическую дуэль

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Честно говоря, на основании увиденного, особенно в первой половине игры, очень сложно понять, за счет чего Андрей Николаевич хотел переиграть своего, как все мы считали, не весьма изощренного в тактических нюансах, оппонента. Просто банально выстоять и отбиться, полагаясь на удачу? Извините, но это не план на игру. Точнее, это может быть планом, но не для команды, которой даже думать «непозволительно» о ничьей. Но, похоже, наши вышли играть с мыслями лишь об этом самом возможном дележе очков, полагая, что и соперник будет так думать. Если так и было, то просчитались. Изначальный план провалился. А плана «Б» попросту не оказалось. Как и во втором тайме против северных македонцев. Получается, мы слишком перехвалили и самого Шевченко, и его тренерский штаб.

А замена Малиновского на Цыганкова? Зачем, если можно было оставить Руслана, перестроить игру, убрав худшего на этом Евро Миколенко. Но тренер решил иначе.

3. Лидеры – ау, где вы?

Лидеры были в игре против сборной Нидерландов – Ярмоленко и Яремчук. Наверное, единственные, окромя Бущана, кто не опустил руки. Эти же парни «вели за собой» и в игре против команды Горана Пандева. А в игре против Австрии лидеров на поле в составе нашей сборной не оказалось. Ни у Андрея, ни у Романа не получалось ровным счетом ничего. Не говоря уже о Малиновском и Зинченко. Сложилось устойчивое впечатление, что все наши лидеры в матче третьего тура опустились до уровня остальных, а не остальные поднялись к ним. В чем причина такого провала – сказать не берусь. Просто констатирую очевидное: Зинченко и Малиновский, да и Яремчук тоже, «летали» по полю в своих клубах, тогда как в сборной, мягко говоря, «не летают». Наверное, в этом есть вина и самих игроков, и тренерского штаба национальной команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (слева)

4. В сборной вообще не оказалось «скамейки»

Выход Марлоса вместо Зубкова в стартовом туре стал вообще мемом. Выход Цыганкова и Беседина в игре против Северной Македонии вообще стал провалом. Выход этой отнюдь не святой троицы в матче против Австрии стал вообще сродни выбрасыванию белого флага. Оказалось, что усиливать игру команды попросту некем. Лишь Шапаренко, вышедший на замену в игре с голландцами, оказался в теме. И, как следствие, в старте на два следующие поединки. Остальные – мимо кассы. Зато на скамейке оказалось десяток вообще случайных «пассажиров», поехавших на Евро в качестве туристов. Зачем их брали, если априори не рассчитывали? Почему в сборной не оказалось ни одного игрока из «Зари»? Плохо все, одним словом.

5. Австрия провела потрясающий матч

Критикуя сборную Украины за однозначно проваленную игру, обязательно нужно отдавать должное и сопернику. Австрийцы ничем особым не удивили в матче против Северной Македонии. Во всяком случае, именно так тогда нам казалось. Тем более ничем не удивили и в игре против «оранье»: там вообще тоска. Но вот против сборной Украины они провели наверняка свой лучший поединок за последние годы. Команда отлично подготовилась, каждый знал свой маневр, очень высоко прессинговали, создали моментов и впечатлений на несколько матчей. Браво. Фода – вообще красавчик. Не чета нашему. Ну вот почему, когда нужно собрать все в кулак, сыграть от ножа, словно это последняя игра в твоей жизни, это получается и у датчан, и у швейцарцев, и у венгров, и у австрийцев, а у нас не получилось? Да, у россиян еще хуже, но сколько еще мы будем равняться на тех убогих?