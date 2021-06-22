Пять выводов после матча Украина – Австрия

Худший поединок команды на этом Евро

  • 22.06.2021 09:20
  • 4527 просмотров
  • 10 комментариев
Пять выводов после матча Украина – Австрия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Собственно, основной вывод по горячим следам сделал непосредственно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, заявивший, что «с таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего». Мы ниже лишь расшифруем более подробно слова наставника «сине-желтых».

1. Физическая готовность – отвратительная

Немецкий «Мерседес» против украинской «Таврии». Ну хорошо: против «Ланоса». Примерно так можно сравнивать с точки зрения скорости и мощности Австрию и Украину. Первый неприятный звоночек для нас прозвучал еще в стартовом поединке. Но тогда два удачных действия в атаке оказались ширмой, за которой на время спрятались наши «негаразды» с функциональной готовностью. Второй тайм против сборной Северной Македонии – это уже тревожный звонок. После 60-й минуты украинские футболисты в большинстве своем выдохлись. Казалось, что времени на восстановления к решающей игре достаточно, но только казалось. На деле все было значительно хуже. Игра против Австрии – это уже не звоночек, а колокольный звон. Наша команда вообще не применяла высокий прессинг. Наша команда уступила – уступила значительно – в обще командной скорости. Да и в индивидуальной тоже. Причем как по отдельности, так и в целом наошибались на несколько матчей вперед. Имеются ввиду ошибки не типа Забарного в голевом моменте, а потери мяча на своей половине поля, обрезки, опять-таки, на своей половине, проигранные единоборства. Все это – следствия откровенно плохой функционалки. У нас в тренерском штабе полно молодых, продвинутых итальянских «физруков» и физиотерапевтов, даже из самого «МанСити» есть, но по факту они со своей непосредственной задачей не справились. В самом что ни на есть решающем поединке Украина не бежала, а ползала. По словам Шевченко, «ребята сделали все, что могли». Безусловно, в такой вот нехитрый способ тренер решил поддержать своих подопечных. Но если это действительно все, что от них можно ожидать, тогда нам делать на этом Евро действительно нечего. Вопрос: зачем было так рано (первыми из всех команд Евро) начинать подготовительный сбор, ломая календарь УПЛ?   

2. Шевченко проиграл тактическую дуэль

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Честно говоря, на основании увиденного, особенно в первой половине игры, очень сложно понять, за счет чего Андрей Николаевич хотел переиграть своего, как все мы считали, не весьма изощренного в тактических нюансах, оппонента. Просто банально выстоять и отбиться, полагаясь на удачу? Извините, но это не план на игру. Точнее, это может быть планом, но не для команды, которой даже думать «непозволительно» о ничьей. Но, похоже, наши вышли играть с мыслями лишь об этом самом возможном дележе очков, полагая, что и соперник будет так думать. Если так и было, то просчитались. Изначальный план провалился. А плана «Б» попросту не оказалось. Как и во втором тайме против северных македонцев. Получается, мы слишком перехвалили и самого Шевченко, и его тренерский штаб.

А замена Малиновского на Цыганкова? Зачем, если можно было оставить Руслана, перестроить игру, убрав худшего на этом Евро Миколенко. Но тренер решил иначе.   

3. Лидеры – ау, где вы?

Лидеры были в игре против сборной Нидерландов – Ярмоленко и Яремчук. Наверное, единственные, окромя Бущана, кто не опустил руки. Эти же парни «вели за собой» и в игре против команды Горана Пандева. А в игре против Австрии лидеров на поле в составе нашей сборной не оказалось. Ни у Андрея, ни у Романа не получалось ровным счетом ничего. Не говоря уже о Малиновском и Зинченко. Сложилось устойчивое впечатление, что все наши лидеры в матче третьего тура опустились до уровня остальных, а не остальные поднялись к ним. В чем причина такого провала – сказать не берусь. Просто констатирую очевидное: Зинченко и Малиновский, да и Яремчук тоже, «летали» по полю в своих клубах, тогда как в сборной, мягко говоря, «не летают». Наверное, в этом есть вина и самих игроков, и тренерского штаба национальной команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (слева)

4. В сборной вообще не оказалось «скамейки»

Выход Марлоса вместо Зубкова в стартовом туре стал вообще мемом. Выход Цыганкова и Беседина в игре против Северной Македонии вообще стал провалом. Выход этой отнюдь не святой троицы в матче против Австрии стал вообще сродни выбрасыванию белого флага. Оказалось, что усиливать игру команды попросту некем. Лишь Шапаренко, вышедший на замену в игре с голландцами, оказался в теме. И, как следствие, в старте на два следующие поединки. Остальные – мимо кассы. Зато на скамейке оказалось десяток вообще случайных «пассажиров», поехавших на Евро в качестве туристов. Зачем их брали, если априори не рассчитывали? Почему в сборной не оказалось ни одного игрока из «Зари»? Плохо все, одним словом.

5. Австрия провела потрясающий матч

Критикуя сборную Украины за однозначно проваленную игру, обязательно нужно отдавать должное и сопернику. Австрийцы ничем особым не удивили в матче против Северной Македонии. Во всяком случае, именно так тогда нам казалось. Тем более ничем не удивили и в игре против «оранье»: там вообще тоска. Но вот против сборной Украины они провели наверняка свой лучший поединок за последние годы. Команда отлично подготовилась, каждый знал свой маневр, очень высоко прессинговали, создали моментов и впечатлений на несколько матчей. Браво. Фода – вообще красавчик. Не чета нашему. Ну вот почему, когда нужно собрать все в кулак, сыграть от ножа, словно это последняя игра в твоей жизни, это получается и у датчан, и у швейцарцев, и у венгров, и у австрийцев, а у нас не получилось? Да, у россиян еще хуже, но сколько еще мы будем равняться на тех убогих?

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Валерий Василенко, Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 22.06.2021 09:51
    0
    не важно какие причины были, но после таких матчей на сборную просто не хочется больше смотреть. Если не выигрывать суперважный матч с не самым топовым соперником, и при этом показывать абсолютно нулевую игру, зачем тогда вопще это евро и это все. Я еще понимаю если б мы стабильно были какой то карликовой сборной от которо ничего не ждешь, так нет вроде дают надежду какуюто на чтото большее, а потом просто без шансов пролетают. Просто какойто наеб болелов получается.
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 09:50
    0
    foma2081, 22.06.2021 09:26
    Если сборная выйдет из группы, это не повод ликовать, а просто выдохнуть и все. Тут уже как в карты играть, повезет или нет.
    Это будут просто 2 млн. евро за выход в 1/8. На шару.)
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    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 09:47
    +2
    На кипрах далеко не уедешь. А физика и прессинг это не наше. Нам балет подавай. И так во всех игровых контактных видах спорта.
    Шевченко проиграл. Хотя тренер Австрии даже намекнул в интервью накануне на свою манеру игры...
    С лидерами было ясно ещё после окончания чемпионатов, в которых они играли. Приехали выжатые лимоны.
    Скамейка вся луческинская, а остальные - туристы из будущего.
    "Потрясающий" матч, который потряс только нашу команду.))) Посмотрим как теперь их будут потрясать итальянцы.
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 22.06.2021 09:44
    +4
    Печаль печальная, вчера просто было соревнование между нашими футболистами -кто хуже сыграет..
    спасибо ярмоленко, чувак год не играл и был лучшим в сборной, спасибо яремчуку и бущану... остальные - мусор
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 22.06.2021 09:39
    0
    Автор все правильно написал. Только "убогих" зачем вспомнить? Делаете из сайта помойку.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 22.06.2021 09:34
    0
    Шева просто не здатен походу гри щось змінити, проти Нідерландів то яки вернулися в гру завдяки Ярмолі і стандарту але вот втримати результат не змогли, Тай гравці наші зажралися, Манчіні і Льов певно не вказують своїм гравцям аби ті викладалися наповну, це якби по дефолту має бути, А і щоб фізика була треба чемп закінчувати в березні.
    І лідери наші провал повний, одне діло з УПЛ пацани там три топ матчі в рік від сили і футбол бий/біжи, а ці б мали показати різницю але як видно в класні команді вони профі, а щоб нашу підтягнути то ні
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 22.06.2021 09:32
    +2
    А в программе " Великий футбол" приводили же статистику, после матча с Македонией, что мы по сумме двух матчей на евро по количеству километров , что пробежали игроки занимали из 24 команд 23 место. Практически худший показатель. Тогда на это как то не очень обращалось внимание, а теперь получается что это было чуть ли не самым главным.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 22.06.2021 09:31
    0
    Амінь.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 09:31
    +4
    Я например не хочу чтобы они вышли после такой игры!! Не переживу еще один такой матч!! Инвалиды!! Другие команды хоть и проигрывают.. но играют в футбол!! А это недоразумение вчера непонятно что делало!!
    Ссылка
    foma2081
    online
      foma2081, 22.06.2021 09:26
    +1
    Если сборная выйдет из группы, это не повод ликовать, а просто выдохнуть и все. Тут уже как в карты играть, повезет или нет.
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 22.06.2021 09:44
    +4
    Печаль печальная, вчера просто было соревнование между нашими футболистами -кто хуже сыграет..
    спасибо ярмоленко, чувак год не играл и был лучшим в сборной, спасибо яремчуку и бущану... остальные - мусор
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 22.06.2021 09:31
    +4
    Я например не хочу чтобы они вышли после такой игры!! Не переживу еще один такой матч!! Инвалиды!! Другие команды хоть и проигрывают.. но играют в футбол!! А это недоразумение вчера непонятно что делало!!
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 09:47
    +2
    На кипрах далеко не уедешь. А физика и прессинг это не наше. Нам балет подавай. И так во всех игровых контактных видах спорта.
    Шевченко проиграл. Хотя тренер Австрии даже намекнул в интервью накануне на свою манеру игры...
    С лидерами было ясно ещё после окончания чемпионатов, в которых они играли. Приехали выжатые лимоны.
    Скамейка вся луческинская, а остальные - туристы из будущего.
    "Потрясающий" матч, который потряс только нашу команду.))) Посмотрим как теперь их будут потрясать итальянцы.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 22.06.2021 09:32
    +2
    А в программе " Великий футбол" приводили же статистику, после матча с Македонией, что мы по сумме двух матчей на евро по количеству километров , что пробежали игроки занимали из 24 команд 23 место. Практически худший показатель. Тогда на это как то не очень обращалось внимание, а теперь получается что это было чуть ли не самым главным.
    Ссылка
    foma2081
    online
      foma2081, 22.06.2021 09:26
    +1
    Если сборная выйдет из группы, это не повод ликовать, а просто выдохнуть и все. Тут уже как в карты играть, повезет или нет.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 22.06.2021 09:51
    0
    не важно какие причины были, но после таких матчей на сборную просто не хочется больше смотреть. Если не выигрывать суперважный матч с не самым топовым соперником, и при этом показывать абсолютно нулевую игру, зачем тогда вопще это евро и это все. Я еще понимаю если б мы стабильно были какой то карликовой сборной от которо ничего не ждешь, так нет вроде дают надежду какуюто на чтото большее, а потом просто без шансов пролетают. Просто какойто наеб болелов получается.
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 09:50
    0
    foma2081, 22.06.2021 09:26
    Если сборная выйдет из группы, это не повод ликовать, а просто выдохнуть и все. Тут уже как в карты играть, повезет или нет.
    Это будут просто 2 млн. евро за выход в 1/8. На шару.)
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 22.06.2021 09:39
    0
    Автор все правильно написал. Только "убогих" зачем вспомнить? Делаете из сайта помойку.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 22.06.2021 09:34
    0
    Шева просто не здатен походу гри щось змінити, проти Нідерландів то яки вернулися в гру завдяки Ярмолі і стандарту але вот втримати результат не змогли, Тай гравці наші зажралися, Манчіні і Льов певно не вказують своїм гравцям аби ті викладалися наповну, це якби по дефолту має бути, А і щоб фізика була треба чемп закінчувати в березні.
    І лідери наші провал повний, одне діло з УПЛ пацани там три топ матчі в рік від сили і футбол бий/біжи, а ці б мали показати різницю але як видно в класні команді вони профі, а щоб нашу підтягнути то ні
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 22.06.2021 09:31
    0
    Амінь.
    Ссылка
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