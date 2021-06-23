Есть 34% для матча Украина – Швеция. Самые вероятные пары плей-офф

Веб-портал Gracenote по итогам матчей, сыгранных 22 июня, обновил наиболее вероятные пары 1/8 финала Евро-2020 по итогам статистического моделирования.

Хорватия присоединилась к командам-участницам 1/8 финала и ожидает соперника, который займет 2-е место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Наиболее вероятно, что команде Домагоя Виды придется играть против Испании (33%).

Если Украина выйдет с третьего места в группе, тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 34%.

Напомним, что команде Андрея Шевченко для выхода в плей-офф нужно, чтобы 23 июня состоялось хотя бы одно событие из двух:

Польша не должна выиграть у Швеции, а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д.)

Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Если на второе событие надежды крайне мало, то вероятность первого примерно равна 50%.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия). Причем первый вариант намного более вероятен, чем второй.

Самые вероятные пары 1/8 финала Евро-2020