Есть 34% для матча Украина – Швеция. Самые вероятные пары плей-офф

Веб-портал Gracenote по итогам матчей, сыгранных 22 июня, обновил наиболее вероятные пары 1/8 финала Евро-2020 по итогам статистического моделирования.
Хорватия присоединилась к командам-участницам 1/8 финала и ожидает соперника, который займет 2-е место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Наиболее вероятно, что команде Домагоя Виды придется играть против Испании (33%).
Если Украина выйдет с третьего места в группе, тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 34%.
Напомним, что команде Андрея Шевченко для выхода в плей-офф нужно, чтобы 23 июня состоялось хотя бы одно событие из двух:
- Польша не должна выиграть у Швеции, а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д.)
- Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).
Если на второе событие надежды крайне мало, то вероятность первого примерно равна 50%.
Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия). Причем первый вариант намного более вероятен, чем второй.
Самые вероятные пары 1/8 финала Евро-2020
- Уэльс – Дания (уже точно)
- Италия – Австрия (уже точно)
- Нидерланды – Чехия (67%)
- Бельгия – Португалия (36%)
- Хорватия – Испания (33%)
- Франция – Швейцария (49%)
- Англия – Германия (42%)
- Швеция – Украина (34%)
🧮 - Most likely second round matches at EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 22, 2021
🏴 v 🇩🇰 (100%)
🇮🇹 v 🇦🇹 (100%)
🇳🇱 v 🇨🇿 (67%)
🇧🇪 v 🇵🇹 (36%)
🇭🇷 v 🇪🇸 (33%)
🇫🇷 v 🇨🇭 (49%)
🏴 v 🇩🇪 (42%)
🇸🇪 v 🇺🇦 (34%)#euro2021 #WAL #DEN #ITA #AUT #NED #CZE #BEL #POR #CRO #ESP #FRA #SUI #ENG #GER #SWE #UKR #EURO2020
Источник — Sport.ua
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