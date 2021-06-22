Шахтер расстанется с украинским защитником

Во вторник, 22 июня, донецкий «Шахтер» начал учебно-тренировочный сбор в Австрии.

Новый главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял на сборы 37 футболистов. Позднее к команде присоединятся представители сборной Украины.

В списке футболистов, выехавших в Австрию, нет 28-летнего украинского защитника донецкого клуба Сергея Болбата, который ранее также привлекался в ряды национальной сборной Украины. Футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Контракт Болбата с «Шахтером» действителен до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Болбат провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,5 миллиона.