Шахтер расстанется с украинским защитником

Сергей Болбат проведет следующий сезон в другой команде

  • 22.06.2021 20:28
  • 3756 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер расстанется с украинским защитником
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Болбат

Во вторник, 22 июня, донецкий «Шахтер» начал учебно-тренировочный сбор в Австрии.

Новый главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби взял на сборы 37 футболистов. Позднее к команде присоединятся представители сборной Украины.

В списке футболистов, выехавших в Австрию, нет 28-летнего украинского защитника донецкого клуба Сергея Болбата, который ранее также привлекался в ряды национальной сборной Украины. Футболист в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Контракт Болбата с «Шахтером» действителен до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Болбат провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,5 миллиона.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 22.06.2021 20:49
    -3
    Болбат 1,5 млн ))) Хто ж дасть?
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    VAD
    online
      VAD, 22.06.2021 20:45
    -2
    Про лимит де дзерби по ходу никто не сказал
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