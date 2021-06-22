Известен список игроков Шахтера, которые отправились на сбор в Австрию

C 22 июня по 10 июля «Шахтер» будет готовиться к новому сезону в Хольвегене.
На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с «Санкт-Йоханном», «Ракувом», «Тюркгюджю» и «Шальке».
Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял с собой 35-х исполнителей. Пока что не могут присоединиться к команде игроки сборной Украины, а именно Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Марлос.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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