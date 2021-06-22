Известен список игроков Шахтера, которые отправились на сбор в Австрию

В списке отсутствуют футболисты, которые защищают честь страны на Евро

  • 22.06.2021 12:32
  • 1715 просмотров
  • 1 комментарий
Известен список игроков Шахтера, которые отправились на сбор в Австрию
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

C 22 июня по 10 июля «Шахтер» будет готовиться к новому сезону в Хольвегене.

На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с «Санкт-Йоханном», «Ракувом», «Тюркгюджю» и «Шальке».

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби взял с собой 35-х исполнителей. Пока что не могут присоединиться к команде игроки сборной Украины, а именно Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Марлос.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 22.06.2021 12:36
    +1
    С такой игрой сборников..ещё по приезду на лавке сидеть будут..
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 22.06.2021 12:36
    +1
    С такой игрой сборников..ещё по приезду на лавке сидеть будут..
    Ссылка
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