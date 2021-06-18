Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом

Договор украинского вингера с «молотобойцами» действует до июля 2022 года

  • 18.06.2021 23:23
  • 3669 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Андрей Ярмоленко решил, что не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом», информирует Сalciomercatoweb.

Украинец покинет английский клуб либо этим летом, либо в следующем году, так как контракт Ярмоленко действует до июля 2022 года.

В прошлом сезоне Андрей редко попадал в стартовый состав и долго восстанавливался от травмы. Ярмоленко во всех турнирах клубного сезона сыграл 24 матча и забил 3 гола за «Вест Хэм». На Евро-2020 Андрей Ярмоленко провел два гола в двух матчах.

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Источник — Calciomercatoweb.it

(13 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 23:40
    +3
    нафик ему куда-то переходить? Ещё год контракта, платят хорошо...
    В одном мультике Кот говорил: "Зачем нам эти Таити? Нас и здесь не плохо кормят"
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 23:24
    +7
    Правильно!!! Теперь после двух мячей,варианты будут накидывать!!!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 23:24
    +7
    Правильно!!! Теперь после двух мячей,варианты будут накидывать!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 23:40
    +3
    нафик ему куда-то переходить? Ещё год контракта, платят хорошо...
    В одном мультике Кот говорил: "Зачем нам эти Таити? Нас и здесь не плохо кормят"
    Ссылка
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