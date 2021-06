Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом

Украинский вингер Андрей Ярмоленко решил, что не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом», информирует Сalciomercatoweb.

Украинец покинет английский клуб либо этим летом, либо в следующем году, так как контракт Ярмоленко действует до июля 2022 года.

В прошлом сезоне Андрей редко попадал в стартовый состав и долго восстанавливался от травмы. Ярмоленко во всех турнирах клубного сезона сыграл 24 матча и забил 3 гола за «Вест Хэм». На Евро-2020 Андрей Ярмоленко провел два гола в двух матчах.

Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай

️‼️ EXCLUSIVE | #Yarmolenko's future has been decided: the #UKR player will not renew with #WHUFC. #Transfers



