Источник: Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом

Украинский вингер Андрей Ярмоленко решил, что не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом», информирует Сalciomercatoweb.
Украинец покинет английский клуб либо этим летом, либо в следующем году, так как контракт Ярмоленко действует до июля 2022 года.
В прошлом сезоне Андрей редко попадал в стартовый состав и долго восстанавливался от травмы. Ярмоленко во всех турнирах клубного сезона сыграл 24 матча и забил 3 гола за «Вест Хэм». На Евро-2020 Андрей Ярмоленко провел два гола в двух матчах.
Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай
️‼️ EXCLUSIVE | #Yarmolenko's future has been decided: the #UKR player will not renew with #WHUFC. #Transfers— Calciomercatoweb.it (@cmercatoweb) June 17, 2021
✍🏻 @nico_bastone https://t.co/hkRaeWfHO3
Источник — Calciomercatoweb.it
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