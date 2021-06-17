Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай

В турецком клубе ждут результаты президентских выборов

  • 17.06.2021 20:19
  • 8869 просмотров
  • 16 комментариев
Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Турецкий «Галатасарай», как сообщалось несколько дней назад, проявляет предметный интерес к вингеру «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко.

Руководство «молотобойцев», узнав об интересе из Турции, уже оповестило своих коллег из «Галатасарая», что готово вести переговоры о полноценной продаже Ярмоленко в летнее трансферное окно.

В «Галатасарае» намерены дождаться результатов выборов президента клуба, которые запланированы на 19 июня, после чего будут готовы начать переговоры по трансферу Ярмоленко.

Напомним, контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета следующего года.

Ныне Андрей в составе сборной Украины принимает участие в финальной части Евро-2020, на которой провел уже 2 поединка, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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Источник — Fotomac

(33 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 21:04
    +8
    Нікуди Ярмола не піде, посидить ще рік, забере свої 7 лямів і вільним агентом назад в Динамо, де Суркіс йому лям півтори намалює
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.06.2021 20:59
    0
    Рано чи пізно перейде в Динамо. Колись Шеву вернули, з Ярмолою буде так само. В топ-5 він нікому не треба в свої 32.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 20:56
    +10
    marko2020, 17.06.2021 20:51
    Только Англия играла с финалистом ЧМ, а Ярмола с Македонией🤷‍♂️
    Я понимаю, что ты не в курсе, но поинтересуйся и с удивленим узнаешь, что Ярмоленко еще и Голландии на этом чемпионате забивал. Если попробовать интересоваться - то иногда удивительные вещи можешь узнать.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:52
    +10
    marko2020, 17.06.2021 20:51
    Только Англия играла с финалистом ЧМ, а Ярмола с Македонией🤷‍♂️
    Ага. И Голландией. Засохни пылеголовый.
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    marko2020
    online
      marko2020, 17.06.2021 20:51
    -18
    grig, 17.06.2021 20:47
    Вся английская сборная пока что забила на ЧЕ аж 1 гол. А один Ярмоленко - 2гола + голевая передача. Понятно что он не дотягивает до уровня Вест Хема.
    Только Англия играла с финалистом ЧМ, а Ярмола с Македонией🤷‍♂️
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:48
    0
    BekXan, 17.06.2021 20:45
    И что от этого Турецкий чемпионат стал круче или зрелишней или сильней?))Смешно.В Турции классные стадионы и болельщики но не футбол.
    Ахаа. Ну конечно с Ван Перси чемп и круче и сильнее. Посмотри суммы рекламных контрактов там. Или прав на трансляции. Да, сейчас они больше в яме игровой, но клубы там на голову сильнее наших (не считая двух).
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 20:47
    +7
    Вся английская сборная пока что забила на ЧЕ аж 1 гол. А один Ярмоленко - 2гола + голевая передача. Понятно что он не дотягивает до уровня Вест Хема.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 20:45
    0
    Петр Яновский, 17.06.2021 20:38
    Ван Перси это расскажи, который еще 2 года был основным в сборной
    И что от этого Турецкий чемпионат стал круче или зрелишней или сильней?))Смешно.В Турции классные стадионы и болельщики но не футбол.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:40
    +6
    OKs100, 17.06.2021 20:26
    Да подорожал миллионов до 3-4
    Это про Витю Коваленко. И он стоит думаю все же лимонов 5. правда гривен
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 20:39
    +4
    я бі на месте андрюхи на них хер ложил-через полгода может вести переговорі а через год переходить свободнім агентом......турция однозначно нет!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:38
    +2
    BekXan, 17.06.2021 20:29
    В Турцию это уже пенсия.Турецкий чемпионат это дно
    Ван Перси это расскажи, который еще 2 года был основным в сборной
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 20:29
    +6
    В Турцию это уже пенсия.Турецкий чемпионат это дно
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 20:27
    +4
    Турция калллл......
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.06.2021 20:26
    -17
    andre_lui, 17.06.2021 20:23
    Посмотрим после ЕВРО. На пару млн. Ярмоленко точно подорожал.
    Да подорожал миллионов до 3-4
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 20:23
    +17
    Посмотрим после ЕВРО. На пару млн. Ярмоленко точно подорожал.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 20:22
    +13
    А в команду попроще из топ-5? Какой Гала то Сарай?!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 20:23
    +17
    Посмотрим после ЕВРО. На пару млн. Ярмоленко точно подорожал.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 20:22
    +13
    А в команду попроще из топ-5? Какой Гала то Сарай?!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 20:56
    +10
    marko2020, 17.06.2021 20:51
    Только Англия играла с финалистом ЧМ, а Ярмола с Македонией🤷‍♂️
    Я понимаю, что ты не в курсе, но поинтересуйся и с удивленим узнаешь, что Ярмоленко еще и Голландии на этом чемпионате забивал. Если попробовать интересоваться - то иногда удивительные вещи можешь узнать.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:52
    +10
    marko2020, 17.06.2021 20:51
    Только Англия играла с финалистом ЧМ, а Ярмола с Македонией🤷‍♂️
    Ага. И Голландией. Засохни пылеголовый.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 21:04
    +8
    Нікуди Ярмола не піде, посидить ще рік, забере свої 7 лямів і вільним агентом назад в Динамо, де Суркіс йому лям півтори намалює
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 20:47
    +7
    Вся английская сборная пока что забила на ЧЕ аж 1 гол. А один Ярмоленко - 2гола + голевая передача. Понятно что он не дотягивает до уровня Вест Хема.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:40
    +6
    OKs100, 17.06.2021 20:26
    Да подорожал миллионов до 3-4
    Это про Витю Коваленко. И он стоит думаю все же лимонов 5. правда гривен
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 20:29
    +6
    В Турцию это уже пенсия.Турецкий чемпионат это дно
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.06.2021 20:39
    +4
    я бі на месте андрюхи на них хер ложил-через полгода может вести переговорі а через год переходить свободнім агентом......турция однозначно нет!
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 20:27
    +4
    Турция калллл......
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:38
    +2
    BekXan, 17.06.2021 20:29
    В Турцию это уже пенсия.Турецкий чемпионат это дно
    Ван Перси это расскажи, который еще 2 года был основным в сборной
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.06.2021 20:59
    0
    Рано чи пізно перейде в Динамо. Колись Шеву вернули, з Ярмолою буде так само. В топ-5 він нікому не треба в свої 32.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:48
    0
    BekXan, 17.06.2021 20:45
    И что от этого Турецкий чемпионат стал круче или зрелишней или сильней?))Смешно.В Турции классные стадионы и болельщики но не футбол.
    Ахаа. Ну конечно с Ван Перси чемп и круче и сильнее. Посмотри суммы рекламных контрактов там. Или прав на трансляции. Да, сейчас они больше в яме игровой, но клубы там на голову сильнее наших (не считая двух).
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.06.2021 20:45
    0
    Петр Яновский, 17.06.2021 20:38
    Ван Перси это расскажи, который еще 2 года был основным в сборной
    И что от этого Турецкий чемпионат стал круче или зрелишней или сильней?))Смешно.В Турции классные стадионы и болельщики но не футбол.
    Ссылка
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