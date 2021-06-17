Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай

Турецкий «Галатасарай», как сообщалось несколько дней назад, проявляет предметный интерес к вингеру «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко.
Руководство «молотобойцев», узнав об интересе из Турции, уже оповестило своих коллег из «Галатасарая», что готово вести переговоры о полноценной продаже Ярмоленко в летнее трансферное окно.
В «Галатасарае» намерены дождаться результатов выборов президента клуба, которые запланированы на 19 июня, после чего будут готовы начать переговоры по трансферу Ярмоленко.
Напомним, контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета следующего года.
Ныне Андрей в составе сборной Украины принимает участие в финальной части Евро-2020, на которой провел уже 2 поединка, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Источник — Fotomac
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