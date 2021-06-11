Галатасарай активно зазывает к себе Ярмоленко

Стамбульский «Галатасарай» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать полузащитника «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

По данным источника, который ссылается на слова агента футболиста Вадима Шаблия, представители «Галатасарая» буквально каждый день выходят на связь с представителем Ярмоленко, чтобы продвинуться в вопросе потенциального трансфера.

При этом, Шаблий подчеркнул, что Ярмоленко не будет ехать в Россию, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

Контракт украинца с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Ярмоленко отыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.