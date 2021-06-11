Галатасарай активно зазывает к себе Ярмоленко

Об этом сообщает турецкая пресса

  • 11.06.2021 08:39
  • 2330 просмотров
  • 9 комментариев
Галатасарай активно зазывает к себе Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стамбульский «Галатасарай» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать полузащитника «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

По данным источника, который ссылается на слова агента футболиста Вадима Шаблия, представители «Галатасарая» буквально каждый день выходят на связь с представителем Ярмоленко, чтобы продвинуться в вопросе потенциального трансфера.

При этом, Шаблий подчеркнул, что Ярмоленко не будет ехать в Россию, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

Контракт украинца с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Ярмоленко отыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FutbolArena

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UPL
    online
      UPL, 11.06.2021 10:05
    0
    Евгений Кравченко, 11.06.2021 09:01
    ЗП у Андрюхи серьезная в Англии, вряд ли он согласится на урезание.
    Думаєте турки крім офіциозу у кишеню нічого не дадуть?
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 11.06.2021 10:04
    0
    KARABAS55, 11.06.2021 09:08
    Если ЯРМОЛЕНКО хочет играть, то ему нужно валить с ВЕСТ Хема. Турция не плохой вариант для него, если не будет лучше, то можно будет смело идти.
    Абсолютно згідний з вами. Тай як показує практика, за збірну він ще роки 2 спокійно пограє при нормальній ігровій формі. Це не якийсь Різеспорт чи Алантяспор. Все таки Галатасарай.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 11.06.2021 09:56
    -1
    Евгений Кравченко, 11.06.2021 09:01
    ЗП у Андрюхи серьезная в Англии, вряд ли он согласится на урезание.
    Кроме ЗП через год получит брит паспорт. Никуда он с Лондона не поедет.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 11.06.2021 09:42
    0
    C*mon, Yarmolenko
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.06.2021 09:42
    0
    В основу он уже не попадет. Нужно искать новый клуб.
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 11.06.2021 09:35
    0
    Якщо знову не влізе в травми, то він і у вест-хемі буоснову грати! Аби бажання було. Можливо не на рідній позиції але зможе.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:14
    +5
    Щас на ЕВРО ещё голов 5-7 положит, потом посмотрим на очередь за ним!) 😂
    Искренне этого хочу!
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 09:08
    +3
    Если ЯРМОЛЕНКО хочет играть, то ему нужно валить с ВЕСТ Хема. Турция не плохой вариант для него, если не будет лучше, то можно будет смело идти.
    Ссылка
    Евгений Кравченко
    online
      Евгений Кравченко, 11.06.2021 09:01
    +4
    ЗП у Андрюхи серьезная в Англии, вряд ли он согласится на урезание.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:14
    +5
    Щас на ЕВРО ещё голов 5-7 положит, потом посмотрим на очередь за ним!) 😂
    Искренне этого хочу!
    Ссылка
    Евгений Кравченко
    online
      Евгений Кравченко, 11.06.2021 09:01
    +4
    ЗП у Андрюхи серьезная в Англии, вряд ли он согласится на урезание.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 09:08
    +3
    Если ЯРМОЛЕНКО хочет играть, то ему нужно валить с ВЕСТ Хема. Турция не плохой вариант для него, если не будет лучше, то можно будет смело идти.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 11.06.2021 10:05
    0
    Евгений Кравченко, 11.06.2021 09:01
    ЗП у Андрюхи серьезная в Англии, вряд ли он согласится на урезание.
    Думаєте турки крім офіциозу у кишеню нічого не дадуть?
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 11.06.2021 10:04
    0
    KARABAS55, 11.06.2021 09:08
    Если ЯРМОЛЕНКО хочет играть, то ему нужно валить с ВЕСТ Хема. Турция не плохой вариант для него, если не будет лучше, то можно будет смело идти.
    Абсолютно згідний з вами. Тай як показує практика, за збірну він ще роки 2 спокійно пограє при нормальній ігровій формі. Це не якийсь Різеспорт чи Алантяспор. Все таки Галатасарай.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 11.06.2021 09:42
    0
    C*mon, Yarmolenko
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.06.2021 09:42
    0
    В основу он уже не попадет. Нужно искать новый клуб.
    Ссылка
    Александр Лук'янюк
    online
      Александр Лук'янюк, 11.06.2021 09:35
    0
    Якщо знову не влізе в травми, то він і у вест-хемі буоснову грати! Аби бажання було. Можливо не на рідній позиції але зможе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности