Вест Хэм готов отправить Ярмоленко в Спартак

Украинский хавбек может перебраться в Россию

  • 02.06.2021 09:43
  • 4567 просмотров
  • 9 комментариев
Вест Хэм готов отправить Ярмоленко в Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

«Вест Хэм» готов попрощаться с украинцем Андреем Ярмоленко. Как сообщает westhamfans.org, лондонцы могут отправить 31-летнего вингера в «Спартак».

«Вест Хэм» собирается включить Ярмоленко в сделку по Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Этот трансфер клуб хочет совершить до чемпионата Европы.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ярмоленко провел 24 матча за «Вест Хэм», забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис оценил возможность возвращения Ярмоленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — westhamfans.org

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 11:02
    +2
    чушь...Ярмола не Ващук, да и не Ракицкий...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 10:04
    -1
    Crassus1, 02.06.2021 09:57
    Ярмоле пора возвращаться в Динамо Киев
    Или в Десну?
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 10:00
    +3
    А как же Петров и Баширов? Перейдут в Шпоры?))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.06.2021 09:57
    +2
    Ярмоле пора возвращаться в Динамо Киев
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 02.06.2021 09:51
    +8
    Бред.
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 02.06.2021 09:50
    -3
    Рижский разве что
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.06.2021 09:49
    +12
    Говна на вентилятор подкинули
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 09:47
    +10
    Утки..
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 09:47
    +12
    Утки..
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.06.2021 09:49
    +12
    Говна на вентилятор подкинули
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 09:47
    +12
    Утки..
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.06.2021 09:47
    +10
    Утки..
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 02.06.2021 09:51
    +8
    Бред.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 10:00
    +3
    А как же Петров и Баширов? Перейдут в Шпоры?))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 11:02
    +2
    чушь...Ярмола не Ващук, да и не Ракицкий...
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.06.2021 09:57
    +2
    Ярмоле пора возвращаться в Динамо Киев
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности