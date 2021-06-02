Вест Хэм готов отправить Ярмоленко в Спартак

«Вест Хэм» готов попрощаться с украинцем Андреем Ярмоленко. Как сообщает westhamfans.org, лондонцы могут отправить 31-летнего вингера в «Спартак».

«Вест Хэм» собирается включить Ярмоленко в сделку по Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Этот трансфер клуб хочет совершить до чемпионата Европы.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ярмоленко провел 24 матча за «Вест Хэм», забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис оценил возможность возвращения Ярмоленко.