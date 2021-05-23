14-летний болельщик погиб во время празднования чемпионства Атлетико

Инцидент случился после 22 мая в Мадриде

  • 23.05.2021 11:03
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14-летний болельщик погиб во время празднования чемпионства Атлетико
© Marca

Мадридский «Атлетико» стал чемпионом Испании сезона-2020/2021.

После окончания матча 38-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» обыграл «Вальядолид» (2:1) и завоевал титул, жители Мадрида вышли на улицы, чтобы отпраздновать эту победу.

Во время празднования 14-летний юноша погиб в результате удара о стену, высунувшись из движущегося фургона в центре Мадрида. У парня произошла остановка сердца, и, несмотря на все реанимационные действия, он скончался спустя час после произошедшего. Трагедия произошла, когда рядом с ним находились его друзья и члены семьи. К расследованию инцидента уже подключилась муниципальная полиция Мадрида.

«Атлетико» отреагировал на смерть своего фаната и выступил с заявлением:

««Атлетико» Мадрид опустошен, узнав о смерти молодого фаната. Мы хотели бы передать всю нашу любовь его семье. Покойся с миром».

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Источник — Reuters

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