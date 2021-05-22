Волевой путь к чемпионству. Атлетико обыграл Вальядолид и взял титул

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Чемпионат Испании. 38 тур.
«Реал Вальядолид» – «Атлетико» – 1:2
Плано (18) – Корреа (57), Суарес (67)
Маркос Андре (55), Эль-Амик (70), Мичел (74) – Фелиш (78), Фелипе (83), Лоди (88)
«Реал Вальядолид»: Масип, Оласа, Эль-Амик, Оливас, Джанко (Эрвиас, 82), Сан Эметерио (Кике, 82), Меса (Мичел, 63), Вилья (Жоау Филипе, 63), Маркос Андре (Гвардиола, 63), Плано, Вайссман
«Атлетико»: Облак, Хименес, Фелипе, Триппьер, Эрмосо (Лоди, 63), Ньигес (Фелиш, 63), Коке, Льоренте, Карраско, Суарес, Корреа (Эррера, 85)
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Стадион «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания)
Александр Снитко, Sport.ua
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Он видел небо...
Он видел небо...
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