38-й тур
Вальядолид
1 : 2
Атлетико Мадрид
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Волевой путь к чемпионству. Атлетико обыграл Вальядолид и взял титул

Команда Диего Симеоне выиграла Ла Лигу

  • 22.05.2021 20:53
  • 1544 просмотра
  • 9 комментариев
Волевой путь к чемпионству. Атлетико обыграл Вальядолид и взял титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Испании. 38 тур.

«Реал Вальядолид» – «Атлетико» – 1:2

Плано (18) – Корреа (57), Суарес (67)

Маркос Андре (55), Эль-Амик (70), Мичел (74) – Фелиш (78), Фелипе (83), Лоди (88)

«Реал Вальядолид»: Масип, Оласа, Эль-Амик, Оливас, Джанко (Эрвиас, 82), Сан Эметерио (Кике, 82), Меса (Мичел, 63), Вилья (Жоау Филипе, 63), Маркос Андре (Гвардиола, 63), Плано, Вайссман

«Атлетико»: Облак, Хименес, Фелипе, Триппьер, Эрмосо (Лоди, 63), Ньигес (Фелиш, 63), Коке, Льоренте, Карраско, Суарес, Корреа (Эррера, 85)

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Стадион «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания)

РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 21:10
    0
    Но и Реал храбро дрался !!!
    Он видел небо...
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 22.05.2021 21:09
    0
    Два словенских вратаря с интервалом в пару недель выиграли со своими клубами золото топовых европейских чемпионатов
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 22.05.2021 21:07
    +2
    Молодцы.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 21:04
    +1
    Вильявалидол
    Ссылка
    rhabarber
    online
      rhabarber, 22.05.2021 21:02
    +1
    Не хватало ещё с аутсайдерским валидолом терять чемпионство.)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.05.2021 21:01
    +2
    udman1111, 22.05.2021 20:55
    Суарес добыл чемпионство Атлетико. Браво Барса, с которой его почти что выгнали
    При этом Барса и без Суареса легко могла стать чемпионом, но что-то в ней поломалось в самом конце. Леванте, Сельта - это бредовая потеря очков.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 22.05.2021 20:57
    +3
    Наконец то я дождался Атлетико Мадрид чемпион
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 20:56
    +6
    Поздравляю матрасников! А Суарес красава, доказал что есть еще порох!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 22.05.2021 20:55
    +8
    Суарес добыл чемпионство Атлетико. Браво Барса, с которой его почти что выгнали
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 22.05.2021 20:55
    +8
    Суарес добыл чемпионство Атлетико. Браво Барса, с которой его почти что выгнали
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 20:56
    +6
    Поздравляю матрасников! А Суарес красава, доказал что есть еще порох!
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 22.05.2021 20:57
    +3
    Наконец то я дождался Атлетико Мадрид чемпион
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 22.05.2021 21:07
    +2
    Молодцы.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.05.2021 21:01
    +2
    udman1111, 22.05.2021 20:55
    Суарес добыл чемпионство Атлетико. Браво Барса, с которой его почти что выгнали
    При этом Барса и без Суареса легко могла стать чемпионом, но что-то в ней поломалось в самом конце. Леванте, Сельта - это бредовая потеря очков.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 21:04
    +1
    Вильявалидол
    Ссылка
    rhabarber
    online
      rhabarber, 22.05.2021 21:02
    +1
    Не хватало ещё с аутсайдерским валидолом терять чемпионство.)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 21:10
    0
    Но и Реал храбро дрался !!!
    Он видел небо...
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 22.05.2021 21:09
    0
    Два словенских вратаря с интервалом в пару недель выиграли со своими клубами золото топовых европейских чемпионатов
    Ссылка
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