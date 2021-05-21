38-й тур
Реал Вальядолид
0 : 0
Атлетико Мадрид
22.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Реал Вальядолид – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 38 тура чемпионата Испании

  • 21.05.2021 19:56
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Реал Вальядолид – Атлетико. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 мая, состоится поединок 38 тура чемпионата Испании, в котором «Реал Вальядолид» будет принимать мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Судьба чемпионства в Ла Лиге решится в последнем туре. При этом команда Диего Симеоне является хозяином положения, ведь победа в Вальядолиде позволит «Атлетико» завоевать титул. Интриги добавляет то обстоятельство, что в субботу «матрасникам» будет противостоять сверхмотивированный соперник. Только победа в заключительном туре может сохранить для «бело-фиолетовых» прописку в элитном дивизионе (к победе «Вальядолида» еще должны добавиться поражения «Эльче» и «Уэски»). В первом круге «Атлетико» обыграл своих ближайших соперников со счетом 2:0 (голы забили Тома Лемар и Маркос Льоренте).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Вальядолид» - «Атлетико».

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Александр Снитко, Sport.ua

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