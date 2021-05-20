38-й тур
Реал Вальядолид
0 : 0
Атлетико Мадрид
22.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Вальядолид – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Матрасникам» осталось сделать последний шаг на пути к чемпионскому титулу

  • 20.05.2021 20:19
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Вальядолид – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 мая, состоится матч заключительного 38-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» на домашнем стадионе «Хосе Соррилья» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Вальядолид»

Команда Серхио Гонсалеса сохраняет лишь теоретические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. За тур до конца сезона «бело-фиолетовые» располагаются на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы, отставая от спасительного 17-го места на два очка.

Для того, чтобы остаться в Примере, «Вальядолиду» нужно не только сотворить сенсацию и обыграть лидера чемпионата, но и надеяться, что «Уэска» и «Эльче» в параллельных матчах проиграют. Сценарий кажется фантастическим, особенно если учесть, что соперник подопечных Гонсалеса будет крайне мотивирован.

«Атлетико»

«Матрасникам» осталось сделать последний шаг на пути к чемпионскому титулу. После 37 туров команда Диего Симеоне возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая мадридский «Реал» на два очка. Ничья «Атлетико» не поможет от слова совсем, поскольку у «сливочных» есть преимущество за счет личных встреч.

Вот и получается, что подопечным Симеоне нужно обязательно побеждать аутсайдера. Конечно, есть вероятность, что «Вильярреал» отберет очки у «Реала», но вряд ли на это нужно надеяться. «Атлетико» может выиграть 11-е чемпионство в истории и первое за последние 7 лет, и почти никто не сомневаются, что «матрасники» уже не упустят такой шанс.

Ориентировочные составы

«Вальядолид»: Масип – Перес, Фернандес, Гонсалес, Мартинес, Вилла, Хервиас, Меса, Мичел, Вайсман, Плано.

«Атлетико»: Облак – Фелипе, Лоди, Эрмосо, Триппьер, Коке, Сауль, Льоренте, Феррейра-Карраско, Суарес, Корреа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.37 по линии Parimatch.

22 мая, суббота

«Вальядолид» – «Атлетико»
Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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