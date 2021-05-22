В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Вальядолид» со счетом 2:1.
Победа позволила «Атлетико» завоевать золотые медали Ла Лиги.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2
Голы: Плано, 18 — Корреа, 57, Суарес, 67
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Оскар Плано (Вальядолид).
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Источник — Sport.ua
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