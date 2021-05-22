38-й тур
Вальядолид
1 : 2
Атлетико Мадрид
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вальядолид — Атлетико — 1:2. Золотая победа! Видео голов и обзор матча

Добытые очки позволили «матрасникам» завоевать золотые медали Ла Лиги

  • 22.05.2021 23:15
  • 1442 просмотра
  • 1 комментарий
Вальядолид — Атлетико — 1:2. Золотая победа! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Вальядолид» со счетом 2:1.

Победа позволила «Атлетико» завоевать золотые медали Ла Лиги.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вальядолид» — «Атлетико» — 1:2
Голы: Плано, 18 — Корреа, 57, Суарес, 67

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
57' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
18' ГОЛ ! Мяч забил Оскар Плано (Вальядолид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 22.05.2021 23:22
    0
    Атлетико Мадрид молодці!!!!!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.05.2021 23:22
    0
    Атлетико Мадрид молодці!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности