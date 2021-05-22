Откровения Суркиса, дисквалификация Гельзина, фиаско хоккеистов

Главные новости за 21 мая на Sport.ua

  • 22.05.2021 07:05
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Откровения Суркиса, дисквалификация Гельзина, фиаско хоккеистов
© Футбол 1. Владислав Гельзин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 мая.

1A. Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне
Полная расшифровка откровенного интервью президента киевского «Динамо»

1B. Сегодня он – хозяин базы. Суркис рассказал, как Мирча делит премиальные
Президент «Динамо» поведал детали о работе главного тренера команды

1С. Мы сидели и смеялись. Суркис признался, кто посоветовал назначить Луческу
Пригласить румына главным тренером посоветовал журналист Игорь Цыганык

1D. Игорь СУРКИС: «Металл там рвется, мы все трусимся уже. И я, и Ахметов»
Президент «Динамо» отреагировал на возрождение харьковского «Металлиста»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Олимпика Гельзин дисквалифицирован на 5 лет
Президент «Олимпика» получил наказание от УАФ

3A. Дали бой, но проиграли. Украина уступила Словении на международном турнире
Украинцы провели заключительный матч в Любляне

3B. ЧМ по хоккею. Россия обыграла Чехию, Германия забросила 9 шайб
Турнир стартовал двумя матчами

3С. Первая сенсация на ЧМ по хоккею: Латвия обыграла Канаду
Первый неожиданный результат на чемпионате мира

4A. Первая лига. Черноморец разгромил Кристалл. Кто выйдет в УПЛ?
До финиша еще три тура, и на три путевки в УПЛ претендуют 4 команды

4B. Первая лига. Верес упустил шанс выйти в УПЛ, победа Агробизнеса
Команда Юрия Вирта сыграла в результативную ничью

4С. Мощное усиление: Металл подписал экс-вратаря сборной Украины
Александр Рыбка в следующем сезоне будет выступать в клубе Первой лиги

5A. Александр АЛИЕВ: «Четыре года был закодирован, спасибо Суркису»
Бывший игрок киевского «Динамо» – о лучших годах своей карьеры

5B. Гриша, кто ты такой? Вице-президент Шахтера рассказал о войне с Суркисами
Борис Колесников поведал о своих взаимоотношениях с боссами киевского клуба

6A. Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А
Руслан набрал фантастическую форму

6B. У сборной Украины едва не сорвался товарищеский матч перед Евро-2020
Встреча с Северной Ирландией все же состоится

7A. Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба
Луганчане заинтересованы в подписании Ореста Лебеденко

7B. Де Дзерби попросил Шахтер купить Марлона
Итальянский тренер очень хочет перебраться в Украину в компании центрбека «Сассуоло»

7С. Локателли настроен отказаться от перехода в Шахтер. Его манит Ювентус
Лидер «Сассуоло» не готов переехать в Украину даже за своим наставником Роберто Де Дзерби

8A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были готовы подписать Неймара в Шахтер за 15 миллионов»
Но президент донецкого клуба не захотел платить такие деньги

8B. Источник: Ребров близок к подписанию контракта с клубом из ОАЭ
Украинского специалиста сватают в «Аль-Айн»

9A. Фьюри и Уайлдер согласовали контракт на бой
Третий поединок должен состояться 24 июля

9B. Теофимо ЛОПЕС: «19 июня я отобью тебе голову!»
Американский боксер оказывает психологическое давление на Джорджа Камбососа

9С. Золото и серебро. Геращенко обошла Магучих на соревнованиях в Германии
Знаменитая россиянка Мария Ласицкене показала лишь 7-й результат

10A. Шанс от Луческу. Смогут ли усилить Динамо игроки, вернувшиеся из аренды?
Сразу 12 футболистов могут получить возможность пробиться в первую команду «бело-синих»

10B. Топ-7 разочарований минувшего сезона УПЛ
«Шахтер», Супряга, Милевский, Калитвинцев и другие

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Источник — Sport.ua

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