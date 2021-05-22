Откровения Суркиса, дисквалификация Гельзина, фиаско хоккеистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 мая.
1A. Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне
Полная расшифровка откровенного интервью президента киевского «Динамо»
1B. Сегодня он – хозяин базы. Суркис рассказал, как Мирча делит премиальные
Президент «Динамо» поведал детали о работе главного тренера команды
1С. Мы сидели и смеялись. Суркис признался, кто посоветовал назначить Луческу
Пригласить румына главным тренером посоветовал журналист Игорь Цыганык
1D. Игорь СУРКИС: «Металл там рвется, мы все трусимся уже. И я, и Ахметов»
Президент «Динамо» отреагировал на возрождение харьковского «Металлиста»
2. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Олимпика Гельзин дисквалифицирован на 5 лет
Президент «Олимпика» получил наказание от УАФ
3A. Дали бой, но проиграли. Украина уступила Словении на международном турнире
Украинцы провели заключительный матч в Любляне
3B. ЧМ по хоккею. Россия обыграла Чехию, Германия забросила 9 шайб
Турнир стартовал двумя матчами
3С. Первая сенсация на ЧМ по хоккею: Латвия обыграла Канаду
Первый неожиданный результат на чемпионате мира
4A. Первая лига. Черноморец разгромил Кристалл. Кто выйдет в УПЛ?
До финиша еще три тура, и на три путевки в УПЛ претендуют 4 команды
4B. Первая лига. Верес упустил шанс выйти в УПЛ, победа Агробизнеса
Команда Юрия Вирта сыграла в результативную ничью
4С. Мощное усиление: Металл подписал экс-вратаря сборной Украины
Александр Рыбка в следующем сезоне будет выступать в клубе Первой лиги
5A. Александр АЛИЕВ: «Четыре года был закодирован, спасибо Суркису»
Бывший игрок киевского «Динамо» – о лучших годах своей карьеры
5B. Гриша, кто ты такой? Вице-президент Шахтера рассказал о войне с Суркисами
Борис Колесников поведал о своих взаимоотношениях с боссами киевского клуба
6A. Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А
Руслан набрал фантастическую форму
6B. У сборной Украины едва не сорвался товарищеский матч перед Евро-2020
Встреча с Северной Ирландией все же состоится
7A. Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба
Луганчане заинтересованы в подписании Ореста Лебеденко
7B. Де Дзерби попросил Шахтер купить Марлона
Итальянский тренер очень хочет перебраться в Украину в компании центрбека «Сассуоло»
7С. Локателли настроен отказаться от перехода в Шахтер. Его манит Ювентус
Лидер «Сассуоло» не готов переехать в Украину даже за своим наставником Роберто Де Дзерби
8A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были готовы подписать Неймара в Шахтер за 15 миллионов»
Но президент донецкого клуба не захотел платить такие деньги
8B. Источник: Ребров близок к подписанию контракта с клубом из ОАЭ
Украинского специалиста сватают в «Аль-Айн»
9A. Фьюри и Уайлдер согласовали контракт на бой
Третий поединок должен состояться 24 июля
9B. Теофимо ЛОПЕС: «19 июня я отобью тебе голову!»
Американский боксер оказывает психологическое давление на Джорджа Камбососа
9С. Золото и серебро. Геращенко обошла Магучих на соревнованиях в Германии
Знаменитая россиянка Мария Ласицкене показала лишь 7-й результат
10A. Шанс от Луческу. Смогут ли усилить Динамо игроки, вернувшиеся из аренды?
Сразу 12 футболистов могут получить возможность пробиться в первую команду «бело-синих»
10B. Топ-7 разочарований минувшего сезона УПЛ
«Шахтер», Супряга, Милевский, Калитвинцев и другие
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.