Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А

Руслан набрал фантастическую форму

  • 21.05.2021 13:55
  • 3302 просмотра
  • 7 комментариев
Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был удостоен награды «Самый ценный игрок мая в Серии A».

В апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.
 
Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед матчем «Аталанта» - «Милан».
 
В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии

В апреле Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по версии WhoScored.

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Источник — Серия A

(14 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 15:13
    0
    Mr.Budd, 21.05.2021 15:03
    Это круто! только жаль, что в СБУ все его ассисты будут испоганиваться горе-форвардами
    Яремчук горе форвард?
    Это которому 2 мяча не хватает и стать лучшим в истории Гента?
    Дать аспирина вам?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.05.2021 15:03
    0
    Это круто! только жаль, что в СБУ все его ассисты будут испоганиваться горе-форвардами
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:53
    -1
    Max salnkov, 21.05.2021 14:25
    Ніколи не думамав що тобі плюсану))
    Поверь, для меня это так важно.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 14:52
    0
    Молодец Малиновский,самое время перейти в топ клуб
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 14:51
    0
    50;млн ценник
    Ссылка
    Max salnkov
    online
      Max salnkov, 21.05.2021 14:25
    -1
    Face Control, 21.05.2021 14:10
    Заслуженно!
    Ніколи не думамав що тобі плюсану))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:10
    +6
    Заслуженно!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.05.2021 14:10
    +6
    Заслуженно!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 15:13
    0
    Mr.Budd, 21.05.2021 15:03
    Это круто! только жаль, что в СБУ все его ассисты будут испоганиваться горе-форвардами
    Яремчук горе форвард?
    Это которому 2 мяча не хватает и стать лучшим в истории Гента?
    Дать аспирина вам?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.05.2021 15:03
    0
    Это круто! только жаль, что в СБУ все его ассисты будут испоганиваться горе-форвардами
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 14:52
    0
    Молодец Малиновский,самое время перейти в топ клуб
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 14:51
    0
    50;млн ценник
    Ссылка
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