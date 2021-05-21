Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был удостоен награды «Самый ценный игрок мая в Серии A».
В апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.
Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед матчем «Аталанта» - «Милан».
В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии.
В апреле Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по версии WhoScored.
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Источник — Серия A
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