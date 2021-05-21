Новый уровень. Малиновский назван самым ценным игроком месяца в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский был удостоен награды «Самый ценный игрок мая в Серии A».

В апреле это звание отошло одноклубнику Руслана Луису Муриэлю.



Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед матчем «Аталанта» - «Милан».



В мае Малиновский сыграл четыре матча в чемпионате, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету забитый мяч в недавнем финале Кубка Италии.

В апреле Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии по версии WhoScored.