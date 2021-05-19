ВИДЕО. Малиновский забил гол Ювентусу в финале Кубка Италии

Хавбек отметился в воротах Буффона, сравняв счет для «Аталанты»

  • 19.05.2021 22:50
  • 10789 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Малиновский забил гол Ювентусу в финале Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил гол «Ювентусу» в финале Кубка Италии.

Хавбек расписался в воротах Джанлуиджи Буффона, сравняв счет на 41-й минуте (1:1). Это 10-й гол Руслана в сезоне на клубном уровне, если учитывать все официальные турниры.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ГОЛ! 1:1. Малиновский, 41 мин.

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.05.2021 23:32
    0
    Бляха гол ЮВЕ
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 19.05.2021 23:30
    0
    Iurii, 19.05.2021 23:13
    Лучший наш футболист на сегодняшний день, весь сезон провёл великолепно ровно. Одним из несомненных плюсов является то, что не выпендрёжник и не играет в мажора.
    В отличии от некоторых (-ого)
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 19.05.2021 23:25
    0
    Не здивуюся, якщо кине другу плюху, або відпасує на похорон Юве. Вони в цьому році награлися на повну попу... А Малинка розриває серію А на німецький хрест. Красавєла!!!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 19.05.2021 23:19
    0
    троих игроков ювентуса положил , так синхронно ложилиь под удар)
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 19.05.2021 23:13
    +5
    Лучший наш футболист на сегодняшний день, весь сезон провёл великолепно ровно. Одним из несомненных плюсов является то, что не выпендрёжник и не играет в мажора.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 23:08
    +4
    Малиновський ТОП!
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 19.05.2021 23:02
    +1
    Nikita2012vip, 19.05.2021 22:57
    Тепер на Руса буде полювання грандів!!!💪😎🤘
    Но в игре до гола порол все шо мог
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.05.2021 23:01
    +11
    гол красень
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 23:00
    +9
    Та вся Аталанта на ходу.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 22:59
    -2
    Боже! Какие колхозные ошибки даже у легендарного Юве
    Ну куда ему было деваться? Только попадать в рамку.
    Но почему ему так финны и казахи не дали???
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.05.2021 22:59
    +7
    что ты с нами делаешь Русик
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 19.05.2021 22:57
    +11
    Тепер на Руса буде полювання грандів!!!💪😎🤘
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 19.05.2021 22:56
    +12
    Руся злой гений против Юве
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 19.05.2021 22:56
    +12
    Руся злой гений против Юве
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.05.2021 23:01
    +11
    гол красень
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 19.05.2021 22:57
    +11
    Тепер на Руса буде полювання грандів!!!💪😎🤘
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 23:00
    +9
    Та вся Аталанта на ходу.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.05.2021 22:59
    +7
    что ты с нами делаешь Русик
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 19.05.2021 23:13
    +5
    Лучший наш футболист на сегодняшний день, весь сезон провёл великолепно ровно. Одним из несомненных плюсов является то, что не выпендрёжник и не играет в мажора.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 23:08
    +4
    Малиновський ТОП!
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 19.05.2021 23:02
    +1
    Nikita2012vip, 19.05.2021 22:57
    Тепер на Руса буде полювання грандів!!!💪😎🤘
    Но в игре до гола порол все шо мог
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.05.2021 23:32
    0
    Бляха гол ЮВЕ
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 19.05.2021 23:30
    0
    Iurii, 19.05.2021 23:13
    Лучший наш футболист на сегодняшний день, весь сезон провёл великолепно ровно. Одним из несомненных плюсов является то, что не выпендрёжник и не играет в мажора.
    В отличии от некоторых (-ого)
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 19.05.2021 23:25
    0
    Не здивуюся, якщо кине другу плюху, або відпасує на похорон Юве. Вони в цьому році награлися на повну попу... А Малинка розриває серію А на німецький хрест. Красавєла!!!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 19.05.2021 23:19
    0
    троих игроков ювентуса положил , так синхронно ложилиь под удар)
    Ссылка
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