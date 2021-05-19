ВИДЕО. Малиновский забил гол Ювентусу в финале Кубка Италии

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский забил гол «Ювентусу» в финале Кубка Италии.
Хавбек расписался в воротах Джанлуиджи Буффона, сравняв счет на 41-й минуте (1:1). Это 10-й гол Руслана в сезоне на клубном уровне, если учитывать все официальные турниры.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 1:1. Малиновский, 41 мин.
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Источник — Sport.ua
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Ну куда ему было деваться? Только попадать в рамку.
Но почему ему так финны и казахи не дали???
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