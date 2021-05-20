Андреа ПИРЛО: «Мы заслужили этот трофей»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии.

«Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер.

Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон не назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей», - сказал Пирло.