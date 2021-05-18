В среду, 19-го мая, состоится поединок финального поединка Кубка Италии, в котором сразятся бергамаская «Аталанта» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Реджо-Эмилии (Италия), на поле стадиона «Мапеи», начало в 22:00.

Спасти провальный сезон – такая цель у туринского «Ювентуса» на финальный поединок Кубка Италии в этом сезоне. «Зебры» не держали этот трофей в своих руках в течении двух сезонов до этого, а их соперник по решающему поединку – «Аталанта» – с далекого 1963 года. Однако, в реалиях текущего футбольного года никто не скажет, что «оробичи» не имеют шансов поднять над головой кубок. Даже больше – вторая, на данный момент, команда страны оступилась в 2019 году лишь в финале, уступив римскому «Лацио» (0:2), поэтому в своих текущих кондициях вполне может завершить сезон весомым достижением. Руслан Малиновский и Виктор Коваленко имеют шансы впервые завевать трофей на Апеннинском полуострове – по одной только этой причине эту игру стоит смотреть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус».